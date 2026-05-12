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神奈川県は、都心部に近接しながらも物件価格が比較的抑えられており、人口が長期にわたって減りにくい関東有数のエリアとして知られている。山や崖が多い地形でありながら高いブランド力を持ち、住みたいと考える人が絶えない土地柄だ。東京の高騰した不動産市場と地方の過疎リスクの中間に位置するという性格が、投資先として独自の魅力をもたらしている。



不動産投資アドバイザーの木村洸士氏は、エリア選定において三つの指標を重視すると語る。人口・世帯数の長期的な推移、東京へのアクセス利便性、そして再開発の動向だ。神奈川県はこの三条件をいずれも満たしており、単身者・ファミリー・学生・観光需要と多層的な居住層が存在するバランスの良さも評価されている。さらに、各主要駅で再開発が相次いで進んでいることも、企業や資金の流入が続く要因だと木村氏は指摘する。



ただし、県内でも地域によって価格帯は大きく異なる。広く名の知れた主要エリアは需要が堅固である一方、物件価格はすでに高水準に達しており、高利回りを追う投資には不向きな状況だ。木村氏が推奨するのは、ターミナル駅の「周辺エリア」を丁寧に探る戦略である。中心部から一定の距離を確保しつつ、再開発の波が届く駅を選定することで、利便性と価格水準の両立が可能になるという。主要駅から少し離れた立地でも、複数路線の乗り入れや商業開発を背景に高い賃貸需要を維持するエリアは複数存在する。



近年は新路線の開通によって都心への直通アクセスが実現したエリアも登場し、沿線の複数の駅で再開発が進んでいる。木村氏はこうした変化を先読みした投資判断の重要性を強調する。一方、半島部の一部エリアについては人口減少が顕著であり、アパート投資には高利回りでの取得を前提とした慎重な参入が必要だと注意を促す。将来的な交通インフラの拡充が予定される駅周辺も有望な候補として挙げられており、神奈川県内の投資地図は多層的な広がりを見せている。



アフタートークでは直近の購入事例が紹介された。スクール生の一人が神奈川県内で表面利回り18%の物件を取得しており、エリアと条件次第では高利回りの案件が現実に成立することが示された。木村氏自身も同県内の複数エリアで物件を保有しており、ターミナル駅を起点に周辺を狙う実践が積み重ねられてきた実態が明かされた。