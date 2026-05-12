夜ドラ『ラジオスター』【第26話あらすじ】「ラジオスターの存続について」話す
俳優・福地桃子が主演を務めるNHKの夜ドラ『ラジオスター』（総合 月〜木 後10：45〜11：00）の第26話が、12日に放送される。
【場面カット】小野さくら（常盤貴子）が語りはじめる
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
■第26話 あらすじ
資金難に陥るラジオスター。そんなときに西川（渋川清彦）は、消防士を辞めてラジオに専念するという。必死に止めるカナデ（福地桃子）は、放送で、「ラジオスターの存続について」をテーマにして話す。ラジオへのおもいを語る多田（大八木凱斗）とリクト（甲斐翔真）。そして小野さくら（常盤貴子）は地震のときに家の下敷きになったときのことを語りはじめる。
【場面カット】小野さくら（常盤貴子）が語りはじめる
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
■第26話 あらすじ
資金難に陥るラジオスター。そんなときに西川（渋川清彦）は、消防士を辞めてラジオに専念するという。必死に止めるカナデ（福地桃子）は、放送で、「ラジオスターの存続について」をテーマにして話す。ラジオへのおもいを語る多田（大八木凱斗）とリクト（甲斐翔真）。そして小野さくら（常盤貴子）は地震のときに家の下敷きになったときのことを語りはじめる。