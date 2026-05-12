

「シアターマド」 の会館準備室と入り口（シアターマド提供）

香川県丸亀市の新しい市民会館、シアターマド（THEATRE MAdo）が2026年9月6日に開館します。開館初月の9月に練習などで施設の利用を希望する個人・団体の抽選を6月1日に行います。

対象施設は大ホール、小ホール、スタジオA～D、マルチスペースA～D、ミーティングルームA～C、和室1～4、ダイニングキッチンです。

ホールに関しては、観客を伴わないリハーサルや舞台稽古のみで、客席を使用しないものに限ります。そのほかの施設は、各種習い事の教室や、会議、研修、および個人や団体活動の練習や稽古、制作活動などに利用できます。

利用希望者は6月1日にシアターマドで午前9時から9時15分までに受け付け、抽選会への参加が必要です。申請者1人につき1つの抽選に参加できます。

なお、公演などで使用する場合は、希望する月の13カ月前（2027年7月に使用の場合2026年6月）の1日～7日に窓口持参や、郵送、メールなどで申請書を提出。日程が重複した場合は15日午前10時から行われる抽選会で抽選を行います。