クロワッサンラスクのCAFE OHZAN初のオリジナルコーヒー「ロイヤルブレンド」発売
珠屋櫻山が展開する「CAFE OHZAN(カフェオウザン)」は5月1日、ブランド初となるオリジナルブレンドのスペシャルティコーヒー「ロイヤルブレンド」を、都内直営4店舗で発売した。
2年の歳月をかけて開発したスペシャルティコーヒー「ロイヤルブレンド」
同ブランドでは、看板商品「チョコレートラスク」に負けない存在感を持つ一杯を目指し、2年の歳月をかけて完成させた。
開発パートナーには、卓越した焙煎技術で知られる大阪・兵庫の「TAKAMURA COFFEE ROASTERS」を迎えた。使用する豆はケニア、エチオピア、ブラジルの3種を厳選。華やかな酸味を持つケニアをベースに、アロマ豊かなエチオピア、全体をまとめるブラジルを配合し、素材の良さが際立つ中深煎りで仕上げた。苦みだけでなく、ドライフルーツやナッツをあしらったラスクに調和するフルーティーな香りで、豆の個性と飲みやすさを両立させている。
手軽な「ドリップバッグ」(単品216円、5個入り1,188円)のほか、粉タイプの「ロイヤルブレンド 粉200g」(2,376円)、人気のスティックラスク10本とドリップバッグ5個を詰め合わせたセット商品「カフェドラペ」(3,780円)を展開する。
ロイヤルブレンド ドリップバッグ
ロイヤルブレンド 粉200g
カフェドラペ (スティックラスク10本・ドリップバッグ5個入)
2年の歳月をかけて開発したスペシャルティコーヒー「ロイヤルブレンド」
同ブランドでは、看板商品「チョコレートラスク」に負けない存在感を持つ一杯を目指し、2年の歳月をかけて完成させた。
開発パートナーには、卓越した焙煎技術で知られる大阪・兵庫の「TAKAMURA COFFEE ROASTERS」を迎えた。使用する豆はケニア、エチオピア、ブラジルの3種を厳選。華やかな酸味を持つケニアをベースに、アロマ豊かなエチオピア、全体をまとめるブラジルを配合し、素材の良さが際立つ中深煎りで仕上げた。苦みだけでなく、ドライフルーツやナッツをあしらったラスクに調和するフルーティーな香りで、豆の個性と飲みやすさを両立させている。
ロイヤルブレンド ドリップバッグ
ロイヤルブレンド 粉200g
カフェドラペ (スティックラスク10本・ドリップバッグ5個入)