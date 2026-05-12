5月12日 発表

Atariは5月12日、ドリコムが同社ホームページにて公開した「『Wizardry（ウィザードリィ）』シリーズに関する一部報道について」に対して新たな声明を発表した。

これは5月7日に掲載した記事の内容について、弊誌宛にAtari社からメールで「補足情報」として伝えられたもの。

Atariは「ウィザードリィ」第1作～第5作と、その基盤となるIPの全ての権利を取得したとのこと。“基盤IP”とは、第1作～第5作の舞台となるリルガミン世界全体を指し、ワードナやトレボーといった固有の表現や継続的に登場するキャラクター、独自に構築された呪文体系、リルガミンの街そのもの、象徴的なアイテム群、そして「しのびよるコイン」のような特徴的かつ継続して登場するモンスター、さらにはロスト・復活システムのような独自の要素が含まれるという。

これは、「ウィザードリィ」の名前そのものを指す商標とは明確に区別され、商標（名前）や後期シリーズの権利はドリコム社が保有する一方、多くのファンがオリジナルの「ウィザードリィ」シリーズとして思い浮かべるキャラクター、舞台、世界観、表現要素の大部分はAtari社が別途所有するとしている。

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