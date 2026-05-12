吉田優利が20枚のオフショットとともに大切な報告をさらりと投稿 「全米女子オープンの予選をクリアしました」
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。英語で「西海岸の思い出 サンフランシスコ、ラスベガス」と記すと、オフタイムに撮影した写真20枚を一挙に投稿した。
【動画】ネオン輝く夜の街でクルリ！ ラスベガスを楽しむ吉田優利（全20枚）
ラスベガスでは豪華カジノや有名ホテルが密集するストリップ地区で撮った写真に集中。噴水ショーでも有名な最高級リゾートホテルのベラージオを背景にした写真をはじめ、エッフェル塔のレプリカなど色鮮やかなネオンに溢れた夜の街を歩く動画、ベラージオの中にある植物園にも訪ねていた。サンフランシスコでは急な坂道を一生懸命に上る姿を公開。また緑に囲まれた小路を歩いたり、抹茶ドリンクを手にしたりする写真もあった。最後の2枚は目をつぶってしまった、ちょと残念な写真。画像の中には「いつもの」「美味しくても目は開かない」と記し、相変わらずシャッターを切る瞬間にまばたきをしてしまうタイミングの悪さを自らネタにしていた。そして最後に「本日無事に全米女子オープンの予選をクリアしました」と大切な報告をさらりと投稿。6月4日に開幕する今季メジャー第2戦「全米女子オープン」への出場権をかけた最終予選会。同時に数か所で行われたが、吉田はマサチューセッツ州マールボロCCの予選会に参加した。36ホールを「70」「67」のトータル7アンダーでラウンドすると、2位に3打をつけ、1枚しか用意されていなかった切符を獲得した。日本から声援を送る多くのファンも本選出場を喜び「いいね！」をクリック。メジャー大会でも上位進出、そして優勝争いに絡んでいくことを期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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