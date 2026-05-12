ココイチ「ホロ肉ドカンと豪快カレー」復活　“即完売”肉塊カレーを数量限定で再販

カレー専門店「カレーハウスCoCo壱番屋」は5月15日から、「ホロ肉ドカンと豪快カレー」を数量限定で再販する。価格は肉の量によって異なり、店内税込1,690円から。

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■“もう一度食べたい”1位の肉塊カレーが復活

2025年11月、ココイチ公式Xで、歴代の肉塊カレー5商品を対象に「肉塊総選挙」を実施。その結果、「もう一度食べたい肉塊カレー」として、「ホロ肉ドカンと豪快カレー」が1位に選ばれ、今回の再販が決定した。商品はなくなり次第終了となる。

「ホロ肉ドカンと豪快カレー」は、2023年4月と11月に店舗・数量限定で販売された初代“肉塊カレー”。販売時には約2週間で完売店舗が続出するなど大きな反響を呼び、その後の「肉塊プロジェクト」シリーズ化のきっかけとなった人気メニューだ。

ホロ肉ドカンと豪快カレー 肉塊LEVEL1

■スプーンでほぐれる豚肩ロースを豪快トッピング

商品には、豚肩ロース肉の塊をスプーンでほぐれるほどやわらかく仕上げ、豪快にトッピング。その上から、たっぷりの「シャリアピンソース」をかけた。

ガツンと香るにんにくの風味と、オニオンソテーの甘みをきかせたしょうゆベースのソースが肉塊と相性抜群。さらに、フライドガーリックでにんにくの風味を加え、ボリューム感とパンチのある味わいに仕上げた。

別添えのスパイスは、8種のスパイスと岩塩などをブレンド。好みに応じて味の変化を楽しめる。

■肉量を選べる「肉塊オーダー制」

「ホロ肉ドカンと豪快カレー」は、肉の量を選べる「肉塊オーダー制」を採用。豚肩ロース肉の量に応じて、LEVEL1〜4まで4段階を用意する。

〈販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉

◆ホロ肉ドカンと豪快カレー 肉塊LEVEL1

1,690円

◆ホロ肉ドカンと豪快カレー 肉塊LEVEL2

2,220円

※肉量はLEVEL1の約1.5倍

◆ホロ肉ドカンと豪快カレー 肉塊LEVEL3

2,750円

※肉量はLEVEL1の約2倍

◆ホロ肉ドカンと豪快カレー 肉塊LEVEL4

3,280円

※肉量はLEVEL1の約2.5倍