【レクスブレイド＆シルヴァーテイル ワイルドッキングセット】 6月27日 発売予定 価格：9,900円

タカラトミーは、変形玩具「レクスブレイド＆シルヴァーテイル ワイルドッキングセット」を6月27日に発売する。価格は9,900円。

本商品は5月20日よりYouTubeチャンネル「タカラトミーチャンネル」にて配信予定のショートアニメ「トランスフォーマー ワイルドキングW（ダブル）」の主人公「レクスブレイド」をトランスフォーマー玩具シリーズで立体化。

エナジーマスター「レクスブレイド」は、ロボット、ティラノサウルス、ビークルにトリプルチェンジができ、エナジービースト「シルヴァーテイル」などとワイルドッキング（変形合体）が楽しめる。

エナジービーストは「シルヴァーテイル」のほか、「コバルトウイング」、「プラントハンマー」、「ライトロング（フレイムver.）」などが展開する。

「レクスブレイド＆シルヴァーテイル ワイルドッキングセット」 価格：9,900円

「WKWM-01 エナジーマスター レクスブレイド」 価格：7,370円

「WKWB-01 エナジービースト シルヴァーテイル」 価格：2,750円

「WKWB-02 エナジービースト ライトロング（フレイムver.）」 価格：2,750円

「WKWB-05 エナジービースト コバルトウイング」 価格：2,750円

「WKWB-06 エナジービースト プラントハンマー」 価格：2,750円

(C) ＴＯＭＹ