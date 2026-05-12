「トランスフォーマー ワイルドキングW」より「レクスブレイド＆シルヴァーテイル ワイルドッキングセット」が6月27日に発売
タカラトミーは、変形玩具「レクスブレイド＆シルヴァーテイル ワイルドッキングセット」を6月27日に発売する。価格は9,900円。
本商品は5月20日よりYouTubeチャンネル「タカラトミーチャンネル」にて配信予定のショートアニメ「トランスフォーマー ワイルドキングW（ダブル）」の主人公「レクスブレイド」をトランスフォーマー玩具シリーズで立体化。
エナジーマスター「レクスブレイド」は、ロボット、ティラノサウルス、ビークルにトリプルチェンジができ、エナジービースト「シルヴァーテイル」などとワイルドッキング（変形合体）が楽しめる。
エナジービーストは「シルヴァーテイル」のほか、「コバルトウイング」、「プラントハンマー」、「ライトロング（フレイムver.）」などが展開する。
「レクスブレイド＆シルヴァーテイル ワイルドッキングセット」 価格：9,900円
「WKWM-01 エナジーマスター レクスブレイド」 価格：7,370円
「WKWB-01 エナジービースト シルヴァーテイル」 価格：2,750円
「WKWB-02 エナジービースト ライトロング（フレイムver.）」 価格：2,750円
「WKWB-05 エナジービースト コバルトウイング」 価格：2,750円
「WKWB-06 エナジービースト プラントハンマー」 価格：2,750円
ワイルドキング待望の続編始動！- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) May 12, 2026
『トランスフォーマー ワイルドキングW(ダブル)』
タカラトミー公式YouTubeチャンネル「タカラトミーチャンネル」にて2026年5月20日(水)朝10時より配信開始！
▼ティザーPVはこちら！https://t.co/s8mFDmmIau
▼公式サイトはこちら！https://t.co/tfpOF1EtmM pic.twitter.com/sQ1QcZngbf
(C) ＴＯＭＹ