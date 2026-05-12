【ビルダーズノート（BUILDERS NOTE）】 5月12日サービス開始 価格：無料

BANDAI SPIRITSは、Android/iOS用ガンプラ公式ファンコミュニティ「ビルダーズノート（BUILDERS NOTE）」のサービスを5月12日より日本国内にて開始した。価格は無料。

「ビルダーズノート」は、ガンプラを楽しむすべての人の「手に入れる → 作る → つながる」という一連の楽しみを支援するガンプラ公式の場をつくりたいという思いから開発されたアプリ。

アプリ正式リリースを記念して、複数のキャンペーンが実施されている。各キャンペーンの詳細は「ビルダーズノート」公式アプリおよび公式X（@BUILDERS_NOTE）で確認できる。

リリース記念フォロー＆リポストキャンペーン（～5月25日まで）

公式X（@BUILDERS_NOTE）をフォロー＆リポストで、抽選で10名にガンプラ、20名にオリジナルQUOカードPay1,000円分をプレゼント。

アプリ体験キャンペーン（～6月21日まで）

アプリインストール＋ミッション達成でオリジナルQUOカードPay1,000円分が合計100名に当たるチャンス。ミッション全達成でさらに10名にガンプラが当たるWチャンスも。

「ビルダーズノート（BUILDERS NOTE）」について

（1）「ガンプラ再販会議」で作りたいキットの声を再販検討の場へ届ける

「ガンプラ再販会議」は、年4回（春・夏・秋・冬）開催。各回に向けて、再販候補キットを絞り込む投票イベント「選抜選挙」が毎月実施される。投票結果はビルダーズノートを通じて集約・整理され、再販検討の土台として共有。再販が決定したキットは、一般流通に加えて、ビルダーズノート内での抽選販売が行なわれる。

なお、2026年度のガンプラ再販会議は、アプリリリース時期の都合上、年3回（夏・秋・冬）の実施が予定されている。

□専用ページ

第1回選抜選挙：「ガンプラ再販会議 2026 夏『RE/100』」開催中

【【ビルダーズノート】90秒で分かるガンプラ再販会議】

5月12日より、「ガンプラ再販会議 2026 夏」第1回選抜選挙がスタートした。投票・参加はアプリ内から行なえる。

（2）「ガンプラ製作ノート」

「ガンプラ製作ノート」は、組み立て・工作・塗装・デカール貼りなど製作の各工程を写真とコメントで記録できる機能。完成までの過程を振り返るだけでなく、他のビルダーの工程をピンポイントで検索して技術の参考にすることもできる。

ビルダーズノート「製作ノートコンテスト」開催・エントリー受付中！

製作ノート機能を使って完成させた作品でエントリー可能な「製作ノートコンテスト」が5月12日から6月30日まで開催される。審査で選ばれた作品と製作記録はベストビルド作品として殿堂入りし、後日特設ページにアーカイブ化が予定されている。

（3）「ガンプラ公式ファンコミュニティ」

ビルダーズノートではこれまで、Web版としてビルダー同士が製作記録や完成品を共有できる交流の場が提供されてきた。アプリ化にあたり、製作ノートとの連動性をより高めることを意識しているという。

製作中の工程記録からそのままコミュニティへシェアしたり、他のビルダーの投稿を工程や技法単位で検索して参考にしたりと、「作る」と「見せる・探す」がなめらかにつながる体験が、アプリとしてより使いやすい形で提供される。

完成品の投稿や感想のやりとりはもちろん、AIデジラマなどこれまでの機能も引き続き仕様できる。「同じシリーズが好き」、「同じ塗装スタイルに挑戦している」といった共通点や、「この技法、参考になった」、「刺激を受けた」といった学びのやりとりをきっかけに、ビルダー同士の交流が楽しめる。

プロビルダーの製作ノートや特別コラムを順次公開！

ホビージャパン協力のもと、一線で活躍してきたビルダーの製作ノートや製作tipsの詰まったコラムが順次公開される。本コラムでは、完成品の裏側にある工程・試行錯誤・こだわりを、製作記録としてリアルに読むことができる。一線級のモデラーの視点を自分の製作に取り入れたい人はもちろん、ガンプラ製作の世界をより深く知りたい方も楽しめるコンテンツとなっている。

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