子どもの習い事1位「水泳」なのに通えない！？予約待ち数年のスクール事情と新しい選択肢

子どもの習い事として不動のナンバーワンを誇る「水泳」。しかし、「通わせたいのに通わせられない」というジレンマを抱える親御さんが増えています。なぜ今、スイミングスクールに通うのが難しいのでしょうか？

東大生の約6割が経験！不動の人気「水泳」

水泳は子どもの習い事ランキングで長年1位を維持しています。過去の調査では、東大生の約6割が小学生時代に水泳を経験していたというデータもあるほどです。全身を使う運動としてあらゆるスポーツの基礎体力をつくり、子どもの運動習慣の入口としても最適であることが人気の理由です。

予約が取れない・月謝が高い…スイミングスクールの現実

わが子にもしっかり泳げるようになってほしい」と願う親は多いものの、その人気の高さゆえに予約が取りにくく、キャンセル待ちが数十人から数年単位になるスクールも存在します。また、高額なレッスン料も家計の負担となります。さらに、子ども自身が「知らないコーチに教わるのが怖い」と感じてしまうケースもあり、スクールに通うハードルは意外と高いのです。

「親子で気軽に始める」という新しいアプローチ

スクールに通えない場合の新しい選択肢として、「親子で学ぶ水泳」が注目を集めています。親子で一緒に取り組むことで、子どもは安心感を持ちやすく、コミュニケーションが深まり家族の絆が強くなるというメリットもあります。