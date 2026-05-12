アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた回答を「ばかげている」と非難し、停戦について終了する可能性があると警告しました。

【映像】トランプ大統領「極めて脆弱だ。これまでで最も弱い」

Q.当面の間停戦は維持されるのか。

トランプ大統領「極めて脆弱だ。これまでで最も弱い」「現在、生命維持装置につながれている状態だ」

トランプ大統領は11日イランとの停戦について「極めて脆弱」で「生命維持装置につながれている状態」と表現し、終了する可能性があると警告しました。

また、イランとの戦闘終結に向けた提案に対するイランからの回答を「ばかげている」と非難し、「受け入れられない」と改めて述べました。

さらに、トランプ大統領はイランの高濃縮ウランについて、イランがアメリカに引き渡すことに一度は同意していたにもかかわらず、イランの回答には盛り込まれていなかったと主張しました。また、イランが核兵器を持たないことを約束しなかったと説明しました。

ニュースサイト「アクシオス」は11日、トランプ大統領がイランとの交渉の行き詰まりを受け、軍事行動の再開を含む今後の計画について国家安全保障に関わる政府高官と協議する予定だと報じています。（ANNニュース）