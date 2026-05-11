新日本プロレスの天山広吉（５５）が１１日、都内で記者会見を開き、８月１５日の両国国技館大会を最後に引退することを表明した。腰や膝のけがでリハビリを続けていたが、現役続行が難しいと判断したという。「会社と契約の話し合いの中で、プロレスラーとしてリング上で最低限見せなきゃいけない（ものを）、お客様に高いお金を払ってもらう対価として見せられる自信がなくなったときがあった。このままじゃ難しいのかなという葛藤があり、ここは（進退を）ハッキリさせなきゃいけないなと」。今後は新日本に所属したまま芸能活動などを行う。

１９９０年の入門以来、新日本一筋３６年の人気者も長年のダメージで満身創痍（そうい）だった。首、腰、膝に慢性的な故障を抱え、昨年４月から１年以上リングから離れているが、同５月には国から難病にも指定されている「黄色靱帯骨化症」と腰椎の手術を受けていた。「ダメージの蓄積で、腰椎の脊柱管狭窄症で、体を動かしたときに腰から足にしびれが出たりという状態が続いた。５月半ばに手術してちょうど１年になるが、回復がなかなか（進まず）、しびれも残っていたり、フラフラしたりとかがあって。だいぶ（状態は）よくはなったが、８月（の引退試合）に向けてあと３カ月、どこまで元に戻せるか。自分的にはもうこれでいくしかない。この身体で最後しっかりいけるところまで治す」と状態を明かした。

また、ＹｏｕＴｕｂｅやＳＮＳ等で天山の近影を見たファンから「痩せた？」などと健康不安などを心配する声も少なくないが、「痩せたってよく言われるのはめちゃくちゃムカつくんですよね（笑）。そんなの、痩せても別にいいじゃん。何が悪いの？って。痩せた痩せたって言われて」と率直な心情を吐露した。

会見に同席した棚橋弘至社長（４９）は「僕は逆に太った（笑）。（引退後）短期間で１３キロ（増量）ですね」と自虐で相づちを打ったが、天山は「社長はすごいね。体調（コンディショニング）はみんな大変だと思いますけどね」と逆に感心しきり。「まあ自分ももうちょっと増量して、ガンガン飯を食って、社長みたいに。体重的にはちょっと落ちてることは落ちてるんですけど、（引退試合は）リング上に裸でタイツ一丁で出たいので、またしっかり体を鍛え直してやっていく。ぜひ最後の試合を期待してもらいたい」と、ラストマッチに向けて発奮していた。

◆天山広吉（てんざん・ひろよし＝本名・山本広吉）１９７１年３月２３日、京都市出身。９１年１月にデビューし、海外武者修行から凱旋帰国した９５年１月にリングネームを本名から「天山」に変更した。「狼軍団」「ｎＷｏ ＪＡＰＡＮ」「ＴＥＡＭ２０００」、「ＣＴＵ」「Ｇ・Ｂ・Ｈ」など歴代のヒールユニットを渡り歩き、蝶野正洋や真壁刀義らと共闘。また、同世代の小島聡、永田裕志、中西学らと「第３世代」として活躍した。２００３年にＧ１初優勝、ＩＷＧＰヘビー級王座は４度獲得。得意技はモンゴリアンチョップ、ＴＴＤ、アナコンダバイス、ムーンサルトプレスなど。１８３センチ、１１５キロ。