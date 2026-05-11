山下智久、 電車移動で“出没率が高い”路線＆エリア告白 意外な私生活明らかに「チェーン店も行きます」
【モデルプレス＝2026/05/11】俳優の山下智久が5月10日放送のMBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜22時〜）に出演。私生活について明かす場面があった。
【写真】41歳イケメン俳優「隠し切れないオーラ」コンビニで端末操作
インタビュアーの林修から「チェーン店も行かれるんですか？」と質問されると、山下は「チェーン店も行きます、いろいろ。富士そばも行きますし」と回答。「立ち食いそばがお好きなんですか？」という問いに「好きです。立ち食いそばよく行きますし、電車も好きで、1人でプラプラ歩きながら偶然見つけたお店に入るのが好きなんです」と明かし、スタジオからは「意外すぎる」との声が上がった。
林が「電車1人で乗られるんですか！？」と驚くと、山下は「乗ります！」と即答。その理由について「仕事をしていると、家と社会とスタジオの往復が多かったりして、社会と離れすぎちゃったら嫌だなって。（社会と）距離ができるのが不安」と、1人の人間としての感覚を忘れないための選択であることを説明。「気付かれませんか？」という質問には「気付かれないですね。みんなスマホに釘付けなので」と語った。
さらに具体的な移動手段についても言及し、「僕は日比谷線と山手線に登場する確率が高い」と告白。林が「日比谷線と山手線ということは、恵比寿近辺？」と推測すると「そうですね、確かに恵比寿出没率高いかも」と認め、「言っちゃっていいんですか？」と心配する林をよそに「いいですいいです」と茶目っ気たっぷりに答えた。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆山下智久、よく行く外食チェーン明かす
インタビュアーの林修から「チェーン店も行かれるんですか？」と質問されると、山下は「チェーン店も行きます、いろいろ。富士そばも行きますし」と回答。「立ち食いそばがお好きなんですか？」という問いに「好きです。立ち食いそばよく行きますし、電車も好きで、1人でプラプラ歩きながら偶然見つけたお店に入るのが好きなんです」と明かし、スタジオからは「意外すぎる」との声が上がった。
◆山下智久、よく乗る路線＆出没率高いエリア告白
林が「電車1人で乗られるんですか！？」と驚くと、山下は「乗ります！」と即答。その理由について「仕事をしていると、家と社会とスタジオの往復が多かったりして、社会と離れすぎちゃったら嫌だなって。（社会と）距離ができるのが不安」と、1人の人間としての感覚を忘れないための選択であることを説明。「気付かれませんか？」という質問には「気付かれないですね。みんなスマホに釘付けなので」と語った。
さらに具体的な移動手段についても言及し、「僕は日比谷線と山手線に登場する確率が高い」と告白。林が「日比谷線と山手線ということは、恵比寿近辺？」と推測すると「そうですね、確かに恵比寿出没率高いかも」と認め、「言っちゃっていいんですか？」と心配する林をよそに「いいですいいです」と茶目っ気たっぷりに答えた。（modelpress編集部）
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