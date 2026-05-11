香港ジョッキークラブは５月１１日、チャンピオンズ＆チャターカップ・Ｇ１（５月２４日、シャティン競馬場・芝２４００メートル）の出走予定馬９頭を発表した。

クイーンエリザベス２世カップで１４度目のＧ１勝利を飾ったロマンチックウォリアー（セン８歳、香港・ダニー・シャム厩舎、父アクラメイション）が断然の存在。歴代最多の獲得賞金５４億円超を誇る香港の巨人が１９９１／９２年シーズンのリヴァーヴァードン、昨年のヴォイッジバブルに続く史上３頭目の香港３冠を目指す。

日本調教馬は２頭がエントリー。２月にカタールのアミールトロフィーを勝ったディープモンスター（牡８歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ディープインパクト）がジョアン・モレイラ騎手＝ブラジル出身＝との新コンビで臨む。ローシャムパーク（牡７歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）はヒュー・ボウマン騎手＝オーストラリア＝と初コンビで挑む。

出走予定馬は以下の通り。

キャップフェラ

ディープモンスター

ジェントルンマンレガシー

カーインジェネレーション

ナンバーズ

ロマンチックトール

ロマンチックウォリアー

ローシャムパーク

ウイニングウイング