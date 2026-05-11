SEVENTEENミンギュが黒タンク×ハーフパンツの爆イケショット公開！彫刻のような肉体美に「足がほんと綺麗」の声

【写真】①鍛えられた肉体引き立てる黒タンク×ハーフパンツ姿のSEVENTEENミンギュ ②③エスクプスとのユニットC×Mの台湾・高雄公演1日目＆2日目ショット

SEVENTEEN（セブンティーン）のMINGYU（ミンギュ）が自身のInstagramを更新。黒タンクトップ×ハーフパンツのジョギングスタイルと、ユーモア溢れる写真を披露した。

■セブチ・ミンギュの完璧な頭身バランス＆唇突き出す“お茶目マスク姿”も！？

4月25日・26日、ミンギュはS.COUPS（エスクプス）とのユニット・CxMとして、台湾・高雄で『CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG』を開催。今回の投稿は、その滞在中に高雄の街でジョギングを楽しんだ際の写真だ。

投稿の冒頭では、ポップなイラストが印象的な屋外のドリンクショップの前で、舌を出したり横顔を見せたり。緑のキャップに黒のタンクトップ、ハーフパンツ、黒のスニーカーを合わせたラフなスタイルながら、肩や腕、ハーフパンツから伸びる長い脚には鍛え上げられた美しい筋肉が際立ち、抜群のスタイルを見せつけている。

4枚目には、手すりに腰掛けながらスマートフォンで何かを熱心に調べる姿も。最後は、穴の開いた黒マスクから唇を尖らせて突き出す、お茶目な1枚で締めくくった。

実はこの投稿に関連して、ミンギュは高雄公演のMCで、近くの旗津島（Cijin Island）まで走って行こうと思ったものの、実際にはフェリーに乗る必要があり、渡れなかったというエピソードを披露。その話題が台湾のテレビニュースでも取り上げられたことも、ファンの話題となっていた。

ミンギュは渡れなかった旗津島への“リベンジ”を匂わせるように、「See you next time….Cijin」とコメントを添えている。

SNSでは「足がほんと綺麗」「4枚目、地図調べてるのかな（笑）」「マスクどうした（笑）」「何考えてこの写真撮ったのか気になる！」「相変わらずお茶目でかわいい」「BGMがミンハオの『Love is gone』なのアツい！」「次はCijin行けるといいね！！」など、さまざまな反応が寄せられている。

■C×M 高雄公演1日目＆2日目 記念ショット