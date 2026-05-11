【ライブレポート】ITZYのワールドツアー日本公演が大盛況で終了！コンサートでのみ披露されているソロステージでは、5人が異なる魅力を発揮

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10～20代を中心にティーンクラッシュのアイコンとして支持を集めているITZYの、ワールドツアー日本公演2daysで圧巻のステージを披露。再評価を受けた話題曲「THAT’S A NO NO」を披露し、迫力満載のパフォーマンスでファンを魅了した。

■「本当の自分を探していく物語」を軸に構成されたライブステージ

ITZYは、JYPエンターテインメントより2019年にデビューした5人組ガールズグループ。「自己肯定」のメッセージを込めた楽曲と圧倒的なパフォーマンスを武器にしている。

そんなITZYが、ワールドツアー『ITZY 3RD WORLD TOUR ＜TUNNEL VISION＞』の日本公演を京王アリーナTOKYOで開催。5月9日と10日の2日間にわたる公演は、チケット発売と同時に即完売、2025年10月のファンミーティングを経て再び日本のステージに立った5人は、さらなる進化を遂げたパフォーマンスを披露した。

同公演は、ツアータイトルと同名のアルバム『TUNNEL VISION』のコンセプトである「本当の自分を探していく物語」が軸となったもの。楽曲や映像、照明が組み合わされ、曲ごとに異なる世界観を表現、観客を最後まで引き込む構成となっていた。

「Focus」とともにメンバーがステージに登場し、韓国アルバム最新曲「TUNNEL VISION」からライブがスタート。大勢のダンサーとともに繰り広げられる力強いパフォーマンスにより、会場のボルテージは一気に上昇、その後もダンスナンバーが続き、序盤から圧倒的な熱量で観客を魅了した。

パフォーマンスを終えると、メンバーが一人ひとり挨拶を実施。イェジの「ITZY 3RD WORLD TOUR ＜TUNNEL VISION＞ in JAPANがいよいよ始まりました！」という言葉を皮切りに、各メンバーが順に想いを伝えていく。「初めて観に来てくれたMIDZY、手を挙げてください！」といった呼びかけに、会場からは大きな反応が返り、コールアンドレスポンスを楽しむ場面も見られ、さらに、スタンド席や遠方の観客にも手を振るなど、会場に集まったすべてのMIDZYに向けて丁寧に挨拶をしていた。

続いて、コンサートでのみ披露されているソロステージでは、メンバーそれぞれが異なる魅力を発揮。会場からも様々な反応が見られ、どのステージも大きな歓声に包まれていた。

ソロステージを経て、ライブは再びグループとしてのパフォーマンスへ。会場の熱気を引き継ぐように、「GOLD」や「Wild Wild West」「In the morning」といった楽曲が続き、力強いステージで観客を惹きつけた。

■異例の逆走ヒットを記録した「THAT’S A NO NO」では客席から大歓声が

そして、同ツアーの韓国公演でのパフォーマンスをきっかけに再び注目を集め、異例の逆走ヒットを記録した「THAT’S A NO NO」へ。

2020年にリリースされたアルバムの1曲である「THAT’S A NO NO」は、ライブ映像が、2026年2月の公開から次第に拡散されチャートを上昇し、3月には韓国のYouTube MVランキングで1位を獲得。各配信サイトでも連日上位ランクインを続け、パフォーマンスクイーンと呼ばれるITZYの高いクオリティが再評価を受けるなど、ニュースで取り上げられるほどの異例のリバイバルヒットを記録した。

そんな今話題の楽曲のイントロが流れた瞬間、会場からはひときわ大きな歓声が上がり、その注目度の高さを感じさせる展開に。パワフルなパフォーマンスで、観客の掛け声もいっそう大きくなり、ライブのボルテージをいちだんと引き上げる場面となった。

そして、ライブは終盤に差し掛かり、日本オリジナル曲「ROCK & ROLL」を披露。JAPAN 2nd アルバム『Collector』のタイトル曲でもある本楽曲では、エネルギッシュなパフォーマンスとともに、観客の掛け声もいっそう大きくなった。続く「Not Shy」では、その勢いを保ったままパフォーマンスが繰り広げられ、本編最後の楽曲「LOCO」では、観客の歓声に包まれるなか、ライブはクライマックスを迎えた。

アンコールでは日本オリジナル曲「Trigger」に続き、韓国アルバムの楽曲「FIVE」「8-BIT HEART」を披露。 最後に日本リリース曲のメドレーで畳みかけ、本公演は幕を閉じた。

今回の公演でさらなる進化を見せたITZY。5月18日には韓国でニューアルバム『Motto』の発売も予定されており、今後の活動に期待が高まる。

PHOTO BY 田中聖太郎写真事務所

■セットリスト

1.FOCUS

2.TUNNEL VISION

3.DYT

4.Girls Will Be Girls

5.Walk

6.Kiss & Tell

7.WANNABE

8.Supernatural

9.Nocturne

10.Imaginary Friend

11.Asylum（LIAソロ曲）

12.Tangerine（YUNAソロ曲）

13.Pocket（YEJIソロ曲）

14.Undefined（CHAERYEONGソロ曲）

15.LOOK（RYUJINソロ曲）

16.GOLD

17.Wild Wild West

18.In the morning

19.THAT’S A NO NO

20.ROCK & ROLL

21.Not Shy

22.LOCO

ENCORE

23.Trigger

24.FIVE

25.8-BIT HEART

26.日本アルバム収録曲メドレー（Voltage / Blah Blah Blah / RINGO / Algorhythm）

■リリース情報

2026.05.18 ON SALE

MINI ALBUM『Motto』

■関連リンク

ITZY OFFICIAL SITE

https://www.itzyjapan.com/