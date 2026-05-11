高橋真麻、生放送で自身の声の状態に言及「お聞き苦しくてすみません」
フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が、11日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に生出演。自身の声の状態について言及した。
【写真】声帯手術して退院後に作ったという高橋真麻の手料理
今回は“宝塚歌劇団の面白いところ凝縮SP”と題し、元トップスター・紫吹淳、元トップ娘役・海乃美月が登場した。高橋も“ファン歴40年”としてゲスト出演した。
宝塚への愛を語った高橋だが、神田愛花から声について水を向けられると「先週、声帯を手術しまして、ちょっと今回復期間中でございます」と説明。続けて「しゃべって大丈夫です。お聞き苦しくてすみません」と伝えた上で、宝塚の魅力を存分に語り続けていた。
高橋は今月3日に自身のブログで「実は3月末から原因不明の声帯麻痺になり声が出づらく、息苦しい。声が割れる、大きな声が出せない、歌えない。という日々を送ってきたのですがこの度、声帯の手術を終え退院致しました」と報告。「これからリハビリや経過観察があります。5月6日のゴゴスマの生放送が術後初めてのテレビ出演になります」とし「一生懸命頑張りますが、お聞き苦しいお声かもしれません。お詫び申し上げます」と伝えた。
ブログでは「きちんと声が戻るのか…という不安が大きい1ヶ月半でしたが、手術を終えてこれからリハビリも頑張りたいと思います。声帯以外は元気ですので引き続き育児、家事、仕事どれも楽しくして参りたいと思っております」ともつづっている。
【写真】声帯手術して退院後に作ったという高橋真麻の手料理
今回は“宝塚歌劇団の面白いところ凝縮SP”と題し、元トップスター・紫吹淳、元トップ娘役・海乃美月が登場した。高橋も“ファン歴40年”としてゲスト出演した。
宝塚への愛を語った高橋だが、神田愛花から声について水を向けられると「先週、声帯を手術しまして、ちょっと今回復期間中でございます」と説明。続けて「しゃべって大丈夫です。お聞き苦しくてすみません」と伝えた上で、宝塚の魅力を存分に語り続けていた。
ブログでは「きちんと声が戻るのか…という不安が大きい1ヶ月半でしたが、手術を終えてこれからリハビリも頑張りたいと思います。声帯以外は元気ですので引き続き育児、家事、仕事どれも楽しくして参りたいと思っております」ともつづっている。