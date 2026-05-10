画面も良い進化が来そうな予感。

今秋に登場（予定）のiPhone 18 Proと18 Pro Max。どんな進化が、未来がやってくるのか？ 今からさまざまな噂が飛び交っていますが、画面の仕様に関して、性能アップの噂が聞こえてきました。

韓国の電子・半導体業界専門メディアTheElecによると、iPhone 18 Proシリーズには、「LTPO+」のOLEDパネルが採用されるとのこと。

常時表示がもっと気軽に？ 高スタミナに？

さて、ではこの「LTPO+」は何なのか？ どう変わるのか？ ってところ。

「LTPO+」は現行のiPhone 17 Proシリーズで利用されているLTPOパネルの進化系で、さらに高度な可変リフレッシュレート制御を実現したもの。

これが特に効いてくるのが常時表示まわりの制御。

発光時の電力制御がさらに効率化されているので、実質電力効率アップ。たとえば、常時表示モードにしていても、バッテリーが減りにくく…なるといいな！ って期待大。他にも暗い場所でも、チラツキなどが抑えやすくなる可能性があるとのこと。

劇的ではないにせよ、普段使いの快適さにつながる良いアプデじゃない？

僕も「常時表示ってしないほうがバッテリー持つんだろうなぁ」と、気に病みながら常時点灯にしているので（使わないのももったいない気がして…）、このアプデは正直楽しみかも！ まぁ、本当だったら…ですけどね。

これまでのiPhone 18とiPhone 18 Proの噂は以下をどうぞ。

【噂まとめ】iPhone 18が｢廉価モデル｣に？ Proとの差が大きくなりそう（5/7 更新）

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Source: 9to5Mac, TheElec