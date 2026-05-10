スペシャルゲストに決定した江頭2:50。

写真拡大

　６月６日のJ１百年構想リーグのプレーオフラウンド第２戦、FC東京 vs WESTグループ同順位（14時キックオフ／MUFGスタジアム＝国立競技場）で『Big Thank You Day』を開催。その一環として、江頭2:50さんの来場が決定したのだ。

　スペシャルゲストの大役を担った江頭2:50さんは、『国立最終熱戦』応援パフォーマンスについて以下のようにコメントした。
 
「おい、ＦＣ東京のファン・サポーター！ 今シーズンのＦＣ東京、優勝狙える位置にいるらしいじゃねーか！

やるじゃねえか！ こうなったら、お前ら、絶対に優勝しろよ！ オレは、もう40年近く、中野に住んでいる東京都民なんだよ！ だから、オレも東京都民として応援してやるぜ！

最後の試合、国立でやるんだろ？ オレ、応援に行くから、絶対に勝てよ〜〜〜！！
 オレと一緒に、国立競技場で伝説作ろうぜ〜〜〜！！」

　果たして、どんな伝説を作るのか、楽しみだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】「まじかよ！」「信じられない」伝説FWイブラヒモビッチの“衝撃変貌”に世界驚愕！「お願いだからAIだと言ってくれ」

 