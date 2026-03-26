この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が「【東京の元駅員が】名古屋の鉄道名所ベスト10【勝手に選んだランキング】■駅攻略」を公開している。



動画では、車社会と言われる名古屋周辺の鉄道の名所10箇所を、元駅員ならではの目線でランキング形式にして紹介している。



第10位には豊橋鉄道市内線が登場。井原停留所へと曲がる線路は「一般路線における日本一急なカーブ」であり、半径はわずか11m。路面電車が大きく傾きながら進む様子は「まるでドリフトしているかのよう」と表現されている。



第8位には、JR名古屋駅の「幻の1番線」がランクイン。リニア中央新幹線の工事に伴い使用停止となったホームが、現在は飲食店として活用されている珍しい事例だ。



第2位には、名鉄最大のターミナルである「名鉄名古屋駅」が選ばれた。多方面から来る圧倒的な本数の列車を、非常に短い運転間隔と「DJとも呼ばれるアナウンスで捌きまくることで有名」な駅である。特別車と一般車が混在し、行き先も編成もバラバラな列車が次々と発着する光景は、初めて降り立った人を混乱させるほどカオスな空間だと解説している。



第1位に輝いたのは、金城ふ頭駅にある「リニア・鉄道館」。SLから新幹線、リニアまで多数の車両が展示されており、新幹線計画の立案から開通、そしてリニア建設へと進む一連の歴史の流れを学べる点が「必見」と高く評価された。



その他にも、絶品のお出汁が味わえるホーム上の名店「きしめん 住よし」や、JRと名鉄がホームや線路を共用する豊橋駅など、独自の文化を持つ名所が多数登場する。単なる移動手段にとどまらない、名古屋周辺の鉄道の奥深い魅力を知るきっかけとして、観光の参考にしてみてはいかがだろうか。