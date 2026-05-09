福島県郡山市の磐越自動車道で高校生２０人を乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込み、このうち１人が死亡し、１７人が重軽傷を負った事故で、福島県警に逮捕されたドライバーの新潟県胎内市、無職の男（６８）がこの数か月間に、別の交通事故を複数回起こしていたことが９日、捜査関係者への取材で分かった。

運転能力や身体機能に支障がなかったか、福島県警が調べている。

男は６日の事故について、制限速度８０キロの区間を「時速９０〜１００キロで走行し、（カーブを）曲がりきれなかった」と供述している。居眠り運転は否定し、事故後の呼気検査でアルコールは検知されず、県警に「体に不安はなかった」と説明したという。

男は２０２２年度から３年間、胎内市の会計年度任用職員として勤務し、マイクロバスを運転していた。市によると、月に４、５回、市主催のイベントや市職員の送迎を担っていたが、勤務中に事故を起こしたことはなかった。２５年３月に「他の仕事が決まったので、辞めさせてほしい」と申し出ていた。

近所の住民によると、最近、ボンネットがつぶれた軽乗用車が若山容疑者の自宅に止まっていたといい、知人女性が４月末に会った際、男は「そろそろ運転をやめないといけない」と語っていたという。

県警は９日、男を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）容疑で福島地検郡山支部に送検した。捜査関係者によると、男は「親御さんから預かった大事な生徒を死傷させる事故を起こし、深く後悔している」と話しているという。