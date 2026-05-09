まだ遊んでいたくて、絶対に自転車から下りたくない柴犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で3万4000回再生を突破し、「コントのようｗ」「めちゃくちゃかわいい」といったコメントが寄せられています。

【動画：自転車で遊びに出かけた犬→帰るため、カゴから持ち上げようとした結果…『絶対下りたくない』まさかの光景】

自転車から下りたくないワンコ

TikTokアカウント「shiba_dog_kai」に投稿されたのは、遊んだ後、まだ家に帰りたくなくて、絶対に自転車から下りたくない柴犬の男の子「カイ」くんの様子。

自転車のカゴに乗っているカイくんを下ろそうと、飼い主さんが体を持ち上げようとします。するとカイくんは、飼い主さんにグッと体重をかけて、持ち上げられるのを上手に回避しているよう。

「絶対拒否柴」を発動！

なんだか不満げな表情で、自転車から下ろされることを断固拒否しているカイくん。そんなカイくんからは、「もっと遊びたい」という強すぎる意志がひしひしと伝わってきます。

吠えたり騒いだりこそしていないカイくんですが、自分の希望はきっちり主張しているよう。「拒否柴」を遥かに超える、「絶対拒否柴」を発動させています…！

飼い主さんとワンコの熱い攻防戦

何とか自転車から下ろそうと頑張る飼い主さんに、磁石のようにピッタリと体をくっつけて抱っこを避けているカイくん。カイくんと飼い主さんとの、静かながらも熱い攻防戦は続きます。

いつもの散歩コースからの、家に入る前のせめぎ合い。強い気持ちで帰宅を「絶対拒否」するカイくんの可愛すぎる姿に、多くの人がときめいてしまったのでした。

投稿には「コントのようｗ」「めちゃくちゃかわいい」「拒否柴炸裂」「よっぽど楽しかったんですね」「柴犬あるあるかなｗ」「意思が固くて可愛すぎる」といったコメントが寄せられています。

カイくんの愉快な日常は、TikTokアカウント「shiba_dog_kai」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shiba_dog_kai」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。