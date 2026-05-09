優勝候補の日本は3試合で21ゴール無失点と「完璧」な勝ち上がり

U-17韓国女子代表は5月8日、中国で開催されているU-17女子アジアカップのグループリーグ第3戦で北朝鮮と対戦し、0-3で敗れた。

この結果、韓国はグループ2位での通過が決定。韓国メディア「OSEN」は、北朝鮮との実力差を「越えられない壁だった」と報じ、準々決勝で宿敵である日本と対戦することになった厳しい状況を伝えている。

試合開始前の握手なしで始まった一戦。韓国は開始わずか13分で先制ゴールを許す展開となった。北朝鮮に55％のポゼッションを握られ、主導権を完全に掌握された。同メディアは、シュート数で21対7と圧倒された事実を指摘。なかでも「有効シューティングだけを問えば、北朝鮮が11-1で韓国に大きく勝った」と伝え、決定的なチャンスを作れなかった自国の劣勢を報じている。

攻撃の糸口を掴めないまま完敗を喫した韓国について、同メディアは「北朝鮮のライバルと呼ぶこともできない実力だった」と厳しい言葉を並べた。さらに、内容面についても「韓国を圧殺した」と言及。フィリピンや台湾を相手に連勝を飾っていた韓国だったが、アジア屈指の実力を誇る北朝鮮の前では「一方的に惹かれた最後に敗れた」と、力の差を痛感させられる結果となった。

グループ2位となった韓国は、準々決勝で優勝候補の日本と対戦する。日本はグループリーグ3試合で21ゴールを挙げ、無失点で首位通過を決めている。同メディアは、日本の勝ち上がりを「すべて完璧だ」と評価。韓国にとっては「最悪の対戦相手となった」と表現しており、準々決勝で「宿敵日本を破って4強に行けるか」と、今後の戦いに強い関心を寄せている。（FOOTBALL ZONE編集部）