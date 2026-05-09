◇東京六大学野球春季リーグ戦第5週第1日 1回戦 立大 1―0 早大（2026年5月9日 神宮）

明大との2回戦に続き先発を任された立大のルーキー道本想（星稜）が、早大相手に6回無失点と好投。南陽人（2年＝大阪桐蔭）―菅野竜輝（3年＝陸前高田）のリレーで虎の子の1点を守り切り、道本にリーグ戦初勝利がついた。

この日は約60年ぶりに立大の新応援歌「青春と夢の真ん中で」がお披露目され、立教小学校の5、6年生や同校OBでフリーアナウンサーの徳光和夫氏（85）も応援に駆けつけた。決勝打を放った長島颯（2年＝東農大三）は「これだけ応援してもらってるので。残り4連勝して終わろうと話しています」と意気込み、待望の1勝目をマークした道本は「今日はストレートが良かった。チームを勝たせられる投手になれるよう頑張ります」と笑顔で話した。

3投手の継投で完封した木村泰雄監督は「道本はストレートの回転が良いし、落ちついている。1年生とは思えないし、私が見習いたいくらい。南も菅野もしっかり抑えてくれました」と手応えをつかんでいた。