¥«¥ê¥Ö³¤¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¥Ê¥¼¡©¡½¡½ÁÅÀÇÂÎÀ©¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¡È¥«¥ê¥Ö¶¦Æ±ÂÎ¡É¤Î¼ÂÂÖ¡Ú¹ñºÝÀÇÌ³¤ÎÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡Û
¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤ÎÂ¿¤¤¥«¥ê¥Ö³¤¤òÀÇÀ©ÌÌ¤«¤éÅý¼£¤¹¤ë¤Î¤¬¥«¥ê¥Ö¶¦Æ±ÂÎ¡Ê¥«¥ê¥³¥à¡Ë¤Ç¤¹¡£¥«¥ê¥³¥à¤Ï²áµî¥«¥ê¥Ö³¤¤Î°ìÂÓ¤¬¥¤¥®¥ê¥¹ÎÎ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¼þÊÕ¹ñÆ±»Î¤Î¶¨ÎÏ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¹ñºÝµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÆÃ¼ì¤ÊÀÇÀ©¤äÆÃÄê¤Î´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¡¢¶âÍ»¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãø¡¦ÌðÆâ°ì¹¥»á¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿·½ñ¡ØÉÙÍµÁØ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤À¤³¦¤ÎÀÇÀ©¡Ú¥«¥ê¥Ö³¤¡¢²¤½£ÊÔ¡Û¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¡¢¥«¥ê¥Ö¶¦Æ±ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤Î¿´Â¡Éô¥«¥ê¥Ö³¤¤Ë¹¤¬¤ë¶âÍ»¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯
¥«¥ê¥Ö³¤¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤ÎÃÏ°è¤Ï¡¢17À¤µª°Ê¹ß¥¤¥®¥ê¥¹¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÅç¡¹¤¬¥¤¥®¥ê¥¹ÎÎ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎò»ËÅªÇØ·Ê¤Ï¤¤¤Þ¤â¿§Ç»¤¯»Ä¤ê¡¢µì¥¤¥®¥ê¥¹ÎÎ¤ÎÅç¡¹¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¡¦À¯¼£Åª¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¶¦ÄÌ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ç¶¨ÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤¬¡¢¡Ö¥«¥ê¥Ö¶¦Æ±ÂÎ¡Ê¥«¥ê¥³¥à¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¥«¥ê¥³¥à¤Ï¡¢¥«¥ê¥Ö³¤½ô¹ñ¤Î·ÐºÑÅý¹ç¤ÈËÇ°×¼«Í³²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¹ñºÝµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢°èÆâ¤Î¶âÍ»À©ÅÙ¤äÁÅÀÇÀ¯ºö¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ê¥Ö³¤¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥®¥ê¥¹ÎÎ¤ÎÊÑÁ«
¤Ê¤¼¥«¥ê¥Ö³¤¤Ë¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹ÎÎ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ÎÃÏ°è¤Ï¤â¤È¤â¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢17À¤µª°Ê¹ß¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤¬½ù¡¹¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£19À¤µª¤Ë¤ÏÂç±ÑÄë¹ñ¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¡¢¥«¥ê¥Ö³¤¤ÎÂ¿¿ô¤ÎÅç¡¹¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¿¢Ì±ÃÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¼å¤Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥«¥ê¥ÖÃÏ°è¤Ç¤ÏÆÈÎ©¤ÎÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£1958Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹ÎÎ¤À¤Ã¤¿¿¢Ì±ÃÏ¤òÅý¹ç¤·¡¢¡ÖÀ¾¥¤¥ó¥ÉÏ¢Ë®¡×¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆâÉôÂÐÎ©¤Î¤¿¤á1962Ç¯¤Ë²òÂÎ¡£Â³¤¤¤Æ1968Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥ê¥Ö¼«Í³ËÇ°×Ï¢ÌÁ¡ÊCARIFTA¡Ë¡×¤¬È¯Â¤·¡¢ËÇ°×¤Î¼«Í³²½¤ò¿Ê¤á¤ëÅÚÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ1973Ç¯7·î¡¢¥Ð¥ë¥Ð¥É¥¹¡¢¥¬¥¤¥¢¥Ê¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡¢¥È¥ê¥Ë¥À¡¼¥É¡¦¥È¥Ð¥´¤Î4¥õ¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¥«¥ê¥Ö¶¦Æ±ÂÎ¡Ê¥«¥ê¥³¥à¡Ë¡×¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê¹ß¤â²ÃÌÁ¹ñ¤ÏÁý¤¨¡¢1974Ç¯5·î¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥£¥°¥¢¡¦¥Ð¡¼¥Ö¡¼¥À¡¢±ÑÎÎ¥Û¥ó¥¸¥å¥é¥¹¡Ê¸½ºß¤Î¥Ù¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¹ñ¤Ê¤É·×8¥õ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤¬²ÃÌÁ¡£1983Ç¯¤Ë¤Ï¥Ð¥Ï¥Þ¤¬¡¢1995Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥ê¥Ê¥à¤¬¡¢2002Ç¯¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥Á¤¬Àµ¼°²ÃÌÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï¥«¥ê¥Ö³¤¤Î¥¤¥®¥ê¥¹ÎÎ¤ÎÊÑÁ« ½Ð½ê¡§¡ØÉÙÍµÁØ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤À¤³¦¤ÎÀÇÀ©¡Ú¥«¥ê¥Ö³¤¡¢²¤½£ÊÔ¡Û¡Ù¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿·½ñ¡Ë¤è¤êÈ´¿è
¥«¥ê¥Ö¶¦Æ±ÂÎ¡Ê¥«¥ê¥³¥à¡Ë¤È¤Ï
¥«¥ê¥Ö¶¦Æ±ÂÎ¤Ï¡¢·ÐºÑÅý¹ç¡¢³°¸òÀ¯ºö¤ÎÄ´À°¡¢¶µ°é¡¦ÊÝ·ò¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ç¤Îµ¡Ç½Åª¶¨ÎÏ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¹ñºÝµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢°Ê²¼¤Î14¥«¹ñ¤È1ÃÏ°è¤¬Àµµ¬²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àµ²ÃÌÁ¹ñ¡¦ÃÏ°è
¥¢¥ó¥Æ¥£¥°¥¢¡¦¥Ð¡¼¥Ö¡¼¥À¡¢¥Ð¥Ï¥Þ¡¢¥Ð¥ë¥Ð¥É¥¹¡¢¥Ù¥ê¡¼¥º¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¹ñ¡¢¥°¥ì¥Ê¥À¡¢¥¬¥¤¥¢¥Ê¡¢¥Ï¥¤¥Á¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡¢¥â¥ó¥È¥»¥é¥È¡¢¥»¥ó¥È¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Í¥¤¥Ó¥¹¡¢¥»¥ó¥È¥ë¥·¥¢¡¢¥»¥ó¥È¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥°¥ì¥Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¢¥¹¥ê¥Ê¥à¡¢¥È¥ê¥Ë¥À¡¼¥É¡¦¥È¥Ð¥´
½à²ÃÌÁ¹ñ
¥¢¥ó¥®¥é¡¢¥Ð¥ß¥å¡¼¥À¡¢±ÑÎÎ¥Ð¡¼¥¸¥ó½ôÅç¡¢¥±¥¤¥Þ¥ó½ôÅç¡¢¥¿¡¼¥¯¥¹¡¦¥«¥¤¥³¥¹
¥«¥ê¥³¥àÆâ¤ÎÁÅÀÇ¾òÌó
¥«¥ê¥³¥à²ÃÌÁ¹ñ´Ö¤Ç¤Ï¡¢Æó½Å²ÝÀÇ¤Î²óÈò¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÁÅÀÇ¾òÌó¤¬·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1994Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÄù·ë¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¾òÌó¤Ï¡¢2000Ç¯¤Ë²þÄû¤µ¤ì¡Ö½êÆÀÀÇ¡ÊÆó½Å²ÝÀÇ²óÈò¡Ë¥«¥ê¥³¥àË¡¡ÊIncome Tax¡ÊAvoidance of Double Taxation¡Ë¡ÊCARICOM¡Ë Act Chapter 56¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÈ¯¸ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾òÌó¤Ï¡¢²ÃÌÁ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÅê»ñÂ¥¿Ê¤ÈÀÇÀ©¤ÎÀ°¹çÀ¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢ÆÃ¤Ë¹ñ³°¤Ç»ö¶È¤ò¹Ô¤¦Ë¡¿Í¡ÊInternational Business Company¡áIBC¡¢¹ñºÝ»ö¶È²ñ¼Ò¡Ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç¤¤ÊÀÇÀ©Í¥¶ø¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢IBC¤Î¹ñ³°¸»Àô½êÆÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÝÀÇ¤òÌÈ½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ú¿ÞÉ½2¡Û¤Î¤è¤¦¤ÊÀáÀÇ¥¹¥¡¼¥à¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï¥«¥ê¥³¥àÆâ¤ÎÁÅÀÇ¾òÌó¤Ë¤è¤ëÌÈÀÇÁ¼ÃÖ ½Ð½ê¡§¡ØÉÙÍµÁØ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤À¤³¦¤ÎÀÇÀ©¡Ú¥«¥ê¥Ö³¤¡¢²¤½£ÊÔ¡Û¡Ù¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿·½ñ¡Ë¤è¤êÈ´¿è
¢¡¥«¥ê¥Ö¶¦Æ±ÂÎÁÅÀÇ¾òÌó¤ÎÍøÍÑË¡
¥«¥ê¥³¥àÆâÁÅÀÇ¾òÌóÄùÌó¹ñ¤Ë¤Ï¹ñ³°¤Ç»ö¶È¤ò¹Ô¤¦Ë¡¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¬Äê¤·¡¢IBC¤Î¹ñ³°¸»Àô½êÆÀ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤ÏÌÈÀÇ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢¥«¥ê¥³¥àÆâ¤Ç¤ÎÅê»ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç¤¤ÊÀÇÀ©Í¥¶ø¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁÅÀÇ²óÈò¥¹¥¡¼¥à¤Î°ìÎã¡Û
¡¥«¥ê¥³¥à²ÃÌÁ¹ñ³°¤Î´ë¶È¤¬¡¢IBCÀ©ÅÙ¤ò»ý¤Ä²ÃÌÁ¹ñ¡ÊÎã¡§¥Ù¥ê¡¼¥º¡Ë¤ÇË¡¿Í¤òÀßÎ©
¢¤½¤ÎË¡¿Í¤¬¡¢ÊÌ¤Î¥«¥ê¥³¥à²ÃÌÁ¹ñ¤Ë»Ò²ñ¼Ò¤òÀßÎ©
£»Ò²ñ¼Ò¤«¤éÇÛÅö¤ò¼õ¤±¤ë
¤ÁÅÀÇ¾òÌó¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÛÅö¤Ï¸»ÀôÃÏ¤ÇÈó²ÝÀÇ
¥ËÜ¼Ò¤Î¹ñ¤Ç¤âÌÈÀÇÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¡¢»ñ¶â¤Ï¤Û¤ÜÌµÀÇ¤Ç°ÜÆ°²ÄÇ½
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê²ÝÀÇ¤ò²óÈò¤·¤Ê¤¬¤éÍø±×¤ò¹ñºÝÅª¤Ë°ÜÅ¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Â¿¹ñÀÒ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤ÈIBC¤Î´Ø·¸
¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¡¢IBCÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥Æ¥£¥°¥¢¡¦¥Ð¡¼¥Ö¡¼¥À¡¢¥Ù¥ê¡¼¥º¡¢¥°¥ì¥Ê¥À¤ÈÁÅÀÇ¾òÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾òÌó¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢ÇÛÅö¤¬¸»ÀôÃÏ¹ñ¤ÇÈó²ÝÀÇ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¥«¥ê¥³¥àÆâ¤Ë»Ò²ñ¼Ò¤òÅ¸³«¤¹¤ì¤Ð¡¢ÇÛÅö¼ýÆþ¤ò¤Û¤ÜÌµÀÇ¤ÇÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¶áÇ¯¤ÏOECD¡Ê·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡Ë¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊIBCÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÅÀÇ²óÈò¤ò½õÄ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÌäÂê»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¥°¥¢¡¦¥Ð¡¼¥Ö¡¼¥À¤ä¥Ù¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ë¤ÏÀ©ÅÙ¤ÎÇÑ»ß¤ò´«¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢¹ñºÝÅª¤Ê°µÎÏ¤Ë¤è¤êÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ËÜµ»ö¤Ï½ñÀÒ¤ÎÆâÍÆ¤òÈ´¿è¡¦·ÇºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¿·¤ÎË¡Îá¡¦À©ÅÙ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂÌ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÉ¬¤ººÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌðÆâ °ì¹¥
¹ñºÝ²ÝÀÇ¸¦µæ½ê¡¡¼óÀÊ¸¦µæ°÷