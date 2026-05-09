「まって、全てのポーズが可愛すぎる」りくりゅうペアの“新たな報告”にファン反応「ジャージ脱ぐともう普通のかっこいいカップル」
りくりゅうペアの最新ショットが話題を呼んでいる(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得。先に引退を発表し、プロスケーターとなった“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一が新たにインスタグラムを更新。最新ショットが話題を呼んでいる。
【写真】雰囲気一変！“カップルみたい”と言われたりくりゅうの最新ショットをチェック
2人は5月11日に放送される「テレビ×ミセス」（『TBS』系列）に出演したことを報告し、「シンクロジェスチャーゲームと巨大ジェンガに挑戦しました！初めてのことだらけでとても楽しかったです！是非ご覧ください！」とコメント。
SNSに更新されたカットでは競技姿とは違い、木原がカジュアルなチェックのシャツを身にまとい、三浦は柔らかくパーマをかけた新しいヘアスタイルを披露。番組テーマとあわせた“シンクロポーズ”を取りながら笑顔を見せている。
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