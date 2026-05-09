「まって、全てのポーズが可愛すぎる」りくりゅうペアの“新たな報告”にファン反応「ジャージ脱ぐともう普通のかっこいいカップル」

これにはフォロワーの間からも「まって、全てのポーズが可愛すぎる」「りくちゃん龍くんシンクロしてる〜」「写真からすでに、楽しそうな雰囲気が伝わってきます」「フィギュアスケートとは違った、りくりゅうペアの雰囲気が楽しめそうです!!」「りくりゅう！ジャージ脱ぐと、もう普通のかっこいいカップル。大好きです！」「多分、さりげないペアルックはやるね」と反響が広がっている。

先に引退を発表した2人は今後プロスケーターとして道を歩みながら、フィギュアスケートペアの発展を目指し、指導にもあたりたいと夢を語っている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]