「まって、全てのポーズが可愛すぎる」りくりゅうペアの“新たな報告”にファン反応「ジャージ脱ぐともう普通のかっこいいカップル」

写真拡大

りくりゅうペアの最新ショットが話題を呼んでいる(C)Getty Images

　ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得。先に引退を発表し、プロスケーターとなった“りくりゅう”こと三浦璃来木原龍一が新たにインスタグラムを更新。最新ショットが話題を呼んでいる。

【写真】雰囲気一変！“カップルみたい”と言われたりくりゅうの最新ショットをチェック

　2人は5月11日に放送される「テレビ×ミセス」（『TBS』系列）に出演したことを報告し、「シンクロジェスチャーゲームと巨大ジェンガに挑戦しました！初めてのことだらけでとても楽しかったです！是非ご覧ください！」とコメント。

　SNSに更新されたカットでは競技姿とは違い、木原がカジュアルなチェックのシャツを身にまとい、三浦は柔らかくパーマをかけた新しいヘアスタイルを披露。番組テーマとあわせた“シンクロポーズ”を取りながら笑顔を見せている。

　これにはフォロワーの間からも「まって、全てのポーズが可愛すぎる」「りくちゃん龍くんシンクロしてる〜」「写真からすでに、楽しそうな雰囲気が伝わってきます」「フィギュアスケートとは違った、りくりゅうペアの雰囲気が楽しめそうです!!」「りくりゅう！ジャージ脱ぐと、もう普通のかっこいいカップル。大好きです！」「多分、さりげないペアルックはやるね」と反響が広がっている。

　先に引退を発表した2人は今後プロスケーターとして道を歩みながら、フィギュアスケートペアの発展を目指し、指導にもあたりたいと夢を語っている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]