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「今の自分に不要であれば価値はゼロ」40代独身OLが実践する、捨てづらいモノの手放し方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「40代独身OLのシンプルライフ」が「【断捨離】捨てづらいものを捨てる」と題した動画を公開した。動画では、シンプルに暮らす40代独身OLのあきさんが、写真や高価だったブランド品、貰い物など、なかなか手放せないアイテムの見直し方と具体的な処分方法を紹介している。



「ずっと保留にしているものがあって、今回思い切って見直してみました」と語るあきさんは、写真、ファッション小物、高価だったものなど、8つのカテゴリに分けて整理を進める。例えば、手放しづらい思い出の写真については、「似た写真は1枚だけ残す」「不鮮明な写真は処分」といったマイルールを設定。デジタル化は費用がかさむため、お気に入りの数枚だけを厳選してアルバムに収納することに決めたという。



また、洋服については「今の自分に似合っているか」「着ていく場所があるのか」「着て気分が上がるか」を基準に判断する。さらに、見落としがちなインナー類についても、寿命のサインとなる生地の伸びや色移りを確認。古くなったパジャマを手放し、新しいものに買い替えることで「快適に寝られるようになり驚きました」と明かしている。



かつてファミリーセールで購入したハイブランドの時計については、「今の自分に不要であれば価値はゼロ」と割り切り、買取専門店で手放す決断を下した。他にも、使わなくなったパソコンを国の認定業者「リネットジャパン」に回収依頼したり、海外旅行で余った外貨を専用端末「ポケットチェンジ」で電子マネーに交換したりと、実用的な処分の仕組みも紹介している。



「収納、整理、探し物といった時間を減らして、自分の自由な時間を増やしたい」と語るあきさんは、現在「1000個捨てチャレンジ」に取り組んでいるという。捨てづらくて後回しにしていたアイテムと向き合い、手放すための基準を知ることは、日々の暮らしや時間をより豊かにするヒントになりそうだ。