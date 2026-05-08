ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が早くもドジャースの大谷翔平投手（３１）を超えた――。開幕から３７試合でメジャー２位の１３本塁打は昨年の大谷の５５発を上回るシーズン６１本ペースだ。メジャー移籍時の低評価を吹き飛ばす活躍にＭＬＢ公式サイトは第３回打者パワーランキングでは６位に選出した。一部のＳＮＳでは「オオタニより上だ」という声も上がっている。さすがに気が早いが、ＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッター）が投稿しているホームラン動画の閲覧数ではすでに圧勝している。

豪快なアーチの量産とともに村上の人気と注目度は全米で急上昇している。本塁打の平均飛距離４１３フィート（約１２５・９メートル）でメジャー２５位だが、記憶に残る一発が多い。４月２２日（同２３日）の敵地ダイヤモンドバックス戦で放った１０号は今季自己最長の飛距離４５１フィート（約１３７・５メートル）でメジャー１２位。これを含めて飛距離４２５フィート（約１３０メートル）以上の超特大弾を６本記録している。

また、今季の本塁打の自己最速は４月１７日（同１８日）の６号と同１９日（同２０日）の８号の１１４・１マイル（約１８３・６キロ）。ＭＬＢ公式サイトのサラ・ラングス氏によると今季打球速度１１４マイル（約１８３・５キロ）以上の本塁打を２本放っているのは村上一人だけ。

飛距離、打球速度だけではなく、打球角度もすごい。同２７日（同２８日）に放った１２号の打球角度は驚異の４８度。２０１５年のスタットキャスト導入後、角度４８度以上の本塁打は２０本しかない。超レア弾だ。

これまで“規格外”は大谷を形容する言葉だったが現時点では村上の一発に対する表現になっている。ＭＬＢ公式Ｘがホームラン動画を投稿すると閲覧数はすぐに１００万回を突破する。メジャー単独トップに立った１４号２ランは２５０万回、１３号３ランは１時間ほどで１００万回を突破し、３５０万回だ。アーロン・ジャッジ外野手（３４）が６日（同７日）に放ったメジャートップの１５号は２４時間でやっと１００万回だ。

初の満塁弾だった６号は５２０万回、９号は３８０万回、５試合連発となった１０号は３４０万回、１１号は３３０万回、高角度の１２号は３２０万回、８号は２５０万回だ。さらに１２号を放って万歳した村上の写真とともにエンゼルス戦に８―７で勝ったことを投稿すると７６０万回！ 閲覧数も規格外だ。村上の一発がそれだけ全米のファンに衝撃を与えている証明だろう。

大谷は昨年、本塁打を放つとＭＬＢ公式Ｘは即座にトップにピン留めし、閲覧回数は１時間で１００万超えが常だった。しかし、今季は注目度が下がっているのか、衝撃的な当たりがないのか６本塁打しているがほとんど伸びない。

元巨人のマイコラスのチェンジアップを捉えた今季１号（１００万回）、元巨人の左腕グリフィンから放った打球速度１１４・６マイル（約１８４・４キロ）、飛距離４３８フィート（約１３３・５メートル）の２号（８６万５０００回）、３号（１００万回）、４号（５５万３０００回）、初回にサイ・ヤング賞２度の右腕デグロムの初球を捉えた５号（９９万７０００回）、６号（５２万４０００回）と１００万回超は２本だけ。

大谷の本塁打で最も閲覧されたのはドジャース公式Ｘが投稿した６号で１９０万回。「二刀流選手登録」を巡って舌戦に発展したカブス戦での一発に「Ｏｈｔａｎｉ ｒｕｌｅ？Ｏｈｔａｎｉ ｒｕｌｅｓ（大谷ルール？大谷がルール）」と添えて話題になった。

今後、大谷がアーチを量産すれば“逆転”するかもしれないが、現時点で全米のファンが注目しているのはユニコーンより村神様の一発だ。