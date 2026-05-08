ＲｅＹｕｕはＳ高、スーパーマイクロコンピューターと業務提携に向けたＭＯＵ締結

ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ<9425.T>はストップ高の４３３円に買われている。７日の取引終了後に、スーパー・マイクロ・コンピューター＜SMCI＞とＡＩインフラ事業に関する業務提携に向けた覚書（ＭＯＵ）を締結したと発表しており、これを好感した買いが流入している。



今回のＭＯＵ締結は、ＲｅＹｕｕがＡＩ時代における新たなインフラ領域への事業機会を模索する取り組みの一環。スーパーマイクロコンピューター社との協業を通じてＧＰＵサーバーを中心としたＡＩ計算基盤の活用やＡＩインフラ関連ビジネスの可能性について検討を進めるとしている。なお、同件が２６年１０月期業績に与える影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS