5月6日、元「AKB48」の板野友美がInstagramで所属事務所を退所し、独立することを発表した。新たな道に進む板野だが、今後が不安視されているようだ。

板野はAKB48時代の15歳から大手芸能事務所「ホリプロ」に所属していた。Instagramでは、《右も左も分からなかった私を、家族のように温かく見守ってくださり、気づけば、こんなにも長い時間を一緒に過ごさせていただきました》と、事務所への感謝を表明。

「独立の理由に関しては、2025年に芸能活動20周年の節目を迎えたことをきっかけに今後の人生や歩み方について考えることが増え、もう一歩自分で進みたいと考えたことを告白。板野さんは2021年に東京ヤクルトスワローズの高橋奎二（けいじ）さんと結婚し、長女が誕生しています。新しい公式サイトも開設し、準備万端のようです」（スポーツ紙記者）

長年所属した事務所を離れ、再スタートする板野を応援するファンも多い。しかし、一方で、Xでは

《高額家賃のために働かないとな》

《悪手に感じる》

など、厳しい声も見受けられる。最近の板野の言動が起因しているようだ。

「2021年にアパレルブランドの会社を立ち上げた板野さんは、子育てしながら会社を経営する姿が認知されています。ただ、2026年3月のバラエティ番組『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）で、家賃200万円を超える高級マンションに住んでいることを明かし、Hermes（エルメス）のバッグが並んだクローゼットルームを公開するなど、“セレブキャラ”が話題になりました。もちろん、自身の会社の収益もあるとはいえ、これまで大手の事務所に所属していたメリットも少なからずあるでしょうから、“後ろ盾”を失うことによる影響も懸念されたようです」（芸能記者）

3月には、Instagramで約600万円のイギリスの高級外車「RANGE ROVER イヴォーク」を購入したことを報告した板野。その後も、“セレブ生活”が垣間見える場面もあったという。

「板野さんは3月のYouTubeで、アパレル会社のスタッフとともに、静岡県伊豆市の温泉旅館に、社員旅行で訪れた動画を投稿。旅館内の貸し切り別邸を一棟貸し切っていたのですが、ホテルのHPによると、その値段は約92万円とかなり高額な出費といえます。

また、4月のYouTubeでも、約20万円ほどの電動自転車『Gyutto（ギュット）』を購入したことを報告するなど、かなりの大盤振る舞いを見せていました。一方で、3月のバラエティ番組『秘密のママ園』（ABEMA）では、MCの峯岸みなみさんが、前田敦子さんから聞いた話として、『（板野が）家に住んでからプレッシャーで病んでいる』と語り、板野さんも敷金の高さにプレッシャーを感じたことを告白。たびたびキラキラした生活が話題になる一方、“苦悩”を見せていたことも、今回の独立を不安視する見方につながったのかもしれません」（同前）

独立後も、“セレブ生活”を謳歌できるか。