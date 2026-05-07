アドウェイズ<2489.T>＝後場急伸で年初来高値更新。午後２時３０分ごろに発表した第１四半期（１～３月）連結決算が、売上高３２億８２００万円（前年同期比４．６％増）、営業利益５億３６００万円（同２．３倍）、純利益４億円（同９９．９％増）と大幅増益で着地したことが好感されている。アドプラットフォーム事業のアフィリエイト広告サービス「ＪＡＮｅｔ」で金融関連企業の広告需要が増加したことや、エージェンシー事業におけるゲームアプリ及びマンガアプリを提供する企業からの広告需要が増加したことなどが牽引した。なお、２６年１２月期通期業績予想は、売上高１１４億円（前期比６．７％減）、営業利益６億円（同２．０倍）、純利益５億３０００万円（同２．１倍）の従来見通しを据え置いている。



アンリツ<6754.T>＝物色人気で高値圏舞う。同社はきょう、英計測器メーカーのサールビー・タンダー・インストルメント（ＴＴｉ社）と販売契約を締結したと発表。これが材料視されているようだ。同社は通信計測分野で培ってきたグローバルな販売・技術支援ネットワークを活用し、ＴＴｉ社製品の販売展開を推進。これにより、従来の通信計測分野に加え、汎用的な基本測定器分野でも製品ポートフォリオを強化し、より幅広い市場に対して迅速かつ柔軟な販売体制を構築するとしている。



ＡＲＥホールディングス<5857.T>＝３日ぶり急反騰。前営業日１日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は６８００億円（前期比１９．３％増）、最終利益予想は２９０億円（同１９．０％増）とした。年間配当予想については中間６５円・期末７０円の合計１３５円（前期実績は１２５円）としており、これらを好感した買いが集まっている。主力の貴金属リサイクル事業でＡＩデータセンターの需要が拡大する電子分野、坂東工場の本格稼働に伴い採算性・競争力が向上する触媒分野を中心に成長を見込む。なお、２６年３月期は売上高が５６９９億９２００万円（前の期比１２．６％増）、最終利益が２４４億４１００万円（同７０．７％増）だった。貴金属リサイクル事業における貴金属価格の上昇や電子分野での金回収量の増加、北米精錬事業における精錬量の拡大や製品加工の増加などが業績を押し上げた。



ワークマン<7564.T>＝切り返し急で新高値。１日の取引終了後に発表した４月度の月次売上高速報で、既存店売上高が前年同月比２６．４％増と前月を上回る伸び率となり、また４カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。新たにインナーウェアを導入したリカバリーウェアが引き続き売り上げ成長を牽引したほか、ＵＶカットパーカーやアームカバーなどの春夏商品が好調に推移した。また、降雨の影響により雨関連需要を取り込んだことも奏功した。なお、全店売上高は同３２．８％増だった。



ＤＭＧ森精機<6141.T>＝大幅高で６連騰。一気に年初来高値を更新した。同社は前営業日となる１日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。今期の売上高予想を従来の見通しから３００億円増額して５６５０億円（前期比９．７％増）、最終利益予想を４５億円増額して１５０億円（同３７．６％減）に引き上げた。業況を評価した買いが優勢となっている。グローバルで受注が拡大したほか、対ユーロで円安基調が継続したことを受け、想定為替レートを見直した影響も織り込んだ。１～３月期の売上高は前年同期比１８．９％増の１３５５億３１００万円、最終利益は同８．９倍の１４億８８００万円だった。



プラスアルファ・コンサルティング<4071.T>＝急伸。同社は自然言語処理を使ってテキストデータから情報を抽出するテキストマイニングを軸に、ビッグデータ分析を強みとしており、人事やマーケティング支援などのクラウドサービスを提供する。企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）需要を捉え業績は絶好調に推移している。そうしたなか、アクティビストとして名を馳せる香港投資ファンドのオアシス・マネジメントが今月１日付で提出した大量保有報告書で、オアシスによる株式保有比率が８．０２％と新たに５％を超過したことが判明した。保有目的はポートフォリオ投資及び重要提案行為としているが、「株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがある」としており、これがＰＡコンサルの株価を強く刺激する格好となっている。



ネクセラファーマ<4565.T>＝ストップ高人気で新高値。同社は１日取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表。営業損益が３２億４４００万円の黒字（前年同期は２１億９３００万円の赤字）に浮上したことが好感されているようだ。売上収益は前年同期比６９．４％増の１１２億５６００万円で着地した。マイルストーンの達成が７件（前年同期は１件）となったことが主な要因。また、研究開発領域の重点的な絞り込みを進めたことや経費削減に取り組んだことで、研究開発費や販管費が減少したことが損益面に寄与した。なお、通期業績予想については従来見通しを据え置いている。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS