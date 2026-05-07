ジャーナリストでキャスターの安藤優子が５日、テレビ東京系「開運！なんでも鑑定団」にゲスト出演した。

番組では、安藤の華麗すぎる経歴を紹介。「名門・都立日比谷高校に進学するも校則違反のミニスカートを履いたり、授業中におしゃべりして廊下に立たされたり、少々やんちゃな生徒」とアナウンスし、将来の夢はホテルウーマンだったため「英語力を磨くため米・ミシガン州に留学。帰国後は上智大学に進学」と伝えた。

転機になったのは、大学進学後。東京・渋谷ＰＡＲＣＯでエレベーターガールのアルバイトをしていた所、外国人客と英語で話す様子を見たテレビ朝日のプロデューサーにスカウトされ、報道番組のアシスタントとして出演することになったという。

ジャーナリストとして活動するようになった安藤は、１９８６年にフィリピン政変の取材が評価され、ギャラクシー賞個人奨励賞を受賞。２８歳のときに、フジテレビ報道番組のメインキャスターに抜擢された。湾岸戦争の際は、日本人女性ジャーナリストとして唯一の現地取材。現在は客員教授、兼任講師として大学で教鞭を執っている。

紹介を受けてスタジオに登場した安藤は、学生時代の写真に「あの肉まんみたいな写真…。どこから持ってきたんですか？」と苦笑。番組ＭＣの今田耕司は「２８歳でメインキャスター…。安藤さんって貯金いくらあるんですか？８０年代から帯やって、こんな。とんでもない…」と率直すぎる質問で笑わせた。

安藤は「そんな今田さんみたいにガッポガポじゃ…」と笑わせていた。