日本電技 <1723> [東証Ｓ] が5月7日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比30.3％増の121億円に拡大し、27年3月期も前期比4.7％増の127億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収、増益になる。



同時に、前期の年間配当を152円→160円(前の期は163円)に増額し、今期は56円とし、3月31日割当の株式分割を考慮した実質配当は40.0％増配とする方針とした。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比16.7％増の39.6億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の19.9％→23.7％に上昇した。



株探ニュース