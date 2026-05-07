スカイチームは、フランクフルト国際空港ターミナル3に「スカイチームラウンジ」を、4月22日に開設した。

広さは550平方メートルで、座席数は126席を備える。欧州における旗艦ラウンジと位置づけられ、グローバル・ラウンジ・ネットワークと共同で運営する。

自然をモチーフにしたモダンなデザインで、滑走路を見渡すパノラマビューが特徴。シャワー、防音電話ブース、専用リラクゼーションエリア、VIPスペースを完備する。ダイニングはライブクッキングエリアを設け、地元産の食材を使った料理とドイツのビール・ワインを提供。QRコードから温かい食事をオーダーできるデジタルメニューも導入している。

スカイチームのパトリック・ルー最高経営責任者（CEO）は「フランクフルトはヨーロッパの重要なハブであり、新ラウンジの開設は加盟航空会社の最も忠実な顧客へのサービス向上へのコミットメントを示すものだ」と述べた。

場所はシェンゲン域外ゾーン4階。営業時間は出発時刻の3時間前から最終便まで。スカイチーム加盟航空会社のファーストクラス、ビジネスクラス利用者と、スカイチームエリートプラス会員が利用できる。

スカイチームラウンジは、ドバイ、サンティアゴ、シドニー、バンクーバーにも展開しており、5か所目。加盟航空会社のラウンジを含めると、世界に750か所のラウンジを展開している。