世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産でもある「端島炭坑」通称・軍艦島に、半世紀ぶりの新たな建物が整備されました。清水建設は、長崎市との連携協定に基づき、研究拠点施設「72号棟」を建設しました。1974年の閉山以来56年ぶりとなる島内の新たな建築物で、建物の崩壊が進む過酷な環境において、この「72号棟」は島の保存・整備を加速させるための重要な「研究拠点」となります。また、単なる作業員の基地としてだけでなく、有事の際には観光客の一時避難所としての役割も兼ね備えています。

インフラが途絶えた孤立地域での建設を可能にした最新技術や、日本最古の鉄筋コンクリート造集合住宅「30号棟」をはじめとする歴史的建造物群を次世代へ繋ぐための新たな戦略となります。

長崎市と清水建設が「端島」の保存・整備、公開活用で連携

端島炭坑は、世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産の1つです。炭鉱で栄えた島には、集合住宅や学校などの建物が密集して残り、その外観が軍艦に似ていることから「軍艦島」と呼ばれています。現在は無人島で、建物の保存や観光客の安全確保が課題となっています。

軍艦島に56年ぶり新築「72号棟」 画像：清水建設

こうした中、清水建設は2025年10月、長崎市と「端島」の保存・整備、公開活用に関する連携協定を締結しました。端島には建築史的に価値のある建物群が残り、30号棟は日本最古の鉄筋コンクリート造集合住宅とされています。

保存と観光活用を両立へ

72号棟は木造平屋建ての研究拠点施設。外洋に浮かぶ軍艦島は、潮風や高波、強風などの影響を受けやすい環境です。同社は、こうした条件のもとで施設整備技術の開発や適用性の検証を進めます。施設は研究者や作業員の活動拠点として使うほか、災害時などには観光客の一時避難所としての役割も担います。

清水建設は、自然災害で孤立した地域などを想定し、アクセスが難しくインフラが十分でない場所での施設整備・運用技術の開発に取り組んでいます。72号棟は、全国どこでも入手可能な一般流通木材を採用し簡単な工程で組み立てられ、建物外周に配置したウエイトにより強風時などに建物の転倒を防ぐ機構を採用するなど、難しい環境での施設整備の取り組みを軍艦島で形にした施設です。

今後は、舗装型太陽光発電システムなど新たな電源システムを採用して端島特有の環境に対する適用性を実証したり、衛星通信サービス利用による通信環境改善の結果検証、長崎市管理による新たなトイレシステム設置による有効性の検証、汚泥化させた汚物の効果的な利用方法の検証などが行われ、端島の保存・整備、公開活用に向けた研究拠点として運用されていくということです。

廃墟としての美しさを保ちながら、その価値をどう次世代へ継承していくか。56年の沈黙を破って建てられた「72号棟」は、軍艦島の厳しい自然と向き合いながら、島の命脈を繋ぐための新たな挑戦の第1歩となります。

（画像；清水建設）

鉄道チャンネル編集部

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