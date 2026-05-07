この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「kirihara」が、「安心を買え！発熱や火災のリスクが少ない準個体電池のモバイルバッテリー【MOTTERU MBSS10002】」と題した動画を公開した。動画では、発火リスクが極めて低いとされる「準固体電池」を採用したモバイルバッテリーを紹介し、安全性を最優先した製品選びの重要性を語っている。



動画の冒頭で紹介されたのは、MOTTERUの「MOT-MBSS10002」。kiriharaは、有名メーカーのモバイルバッテリーでも発火や膨張のリスクが取り沙汰されている現状に触れ、「火災で全てを失ってしまうのが怖い」と言及。就寝時や持ち歩き時の不安を払拭するため、より安全な準固体電池搭載のモデルを購入したという。



本製品の最大のメリットについて、「大きな釘を打ち込んでも火災が発生しない」というほどの安全性を挙げ、「発火リスクほぼゼロ」である点を高く評価した。さらに、従来品の約4倍となる2000回以上の充電が可能な長寿命設計や、マイナス20度から60度までの過酷な温度環境に対応する堅牢性を紹介している。



また、本体には持ち歩きに便利なストラップ式のUSB Type-Cケーブルが付属し、ワイヤレスイヤホンなどの充電に適した「低電流モード」も搭載。実機を手に取りながら、「サラサラとしてすごくシンプル」とその質感や、約205gという重量感を具体的にレビューした。



最後に、MOTTERUは日本企業であり、不要になったモバイルバッテリーの回収サービスを行うなど、手厚いサポート体制が整っている点も強調した。毎日使う身近なアイテムだからこそ、単なる価格や容量だけでなく、「安全をメインに」製品を選ぶという視点が、今後のモバイルバッテリー選びの新たなスタンダードになりそうだ。