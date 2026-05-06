北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）の日本代表メンバー発表会見が、１５日に行われる。スポーツ報知では、第２次森保ジャパンを取材してきた６人の記者が、独自の視点から２６人を選出。「メンバー予想」ではなく「自分が監督だったら・・・」の視点で選んだ２６人となる。第６回は綾部健真記者。

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テーマは「安定性」。４年間の森保ジャパン招集の中で安定したパフォーマンスを出し続け、計算が立ちやすい選手を選んだ。全１１ポジションに２人ずつを選出（ＧＫは３人）した２３人に、センターバック、ボランチ、ＦＷに１人ずつを加えた２６人とした。

▼【ＧＫ】（３人）鈴木彩艶、大迫敬介、早川友基

鉄板。アクシデントが起きない限り変更の必要なし。

誰かが離脱した場合は【谷晃生】（ＡＣＬＥで活躍、下記２人に比べて代表での経験豊富）【小久保玲央ブライアン】【野沢大志ブランドン】の順に選出したい。

▼【ＤＦ】（７人）渡辺剛、谷口彰悟、伊藤洋輝、瀬古歩夢、鈴木淳之介、冨安健洋、板倉滉、菅原由勢

【渡辺】【谷口】【伊藤】を軸として、本職センターバックを６人選んだ。直近のＡ代表選出が昨年７月の東アジア選手権のみとなっている【植田直通】は、親善試合・イングランド戦で相手の高さに悩まされたことからリード時のはね返し役として選びたかったが、ＤＦ８人は過剰と考え、やむを得ず選外とした。また昨年から代表招集が続いている【安藤智哉】についても、７人に比べて実力、信頼感ともにこれからの選手とし、総合的な判断で外した。左センターバック、左ウィングで起用が想定される【長友佑都】は、鈴木淳の台頭や、前田大然の存在を機に出番が限られてしまうことから選外とした。

▼【ＭＦ】（ボランチ５人）鎌田大地、佐野海舟、田中碧、遠藤航、守田英正、（ウィング、シャドー８人）堂安律、伊東純也、中村敬斗、三笘薫、久保建英、南野拓実、町野修斗、前田大然

ボランチでは左足の靱帯（じんたい）を負傷し、人工靱帯を入れる決断をした【遠藤】は、たとえけが明けであっても、出場１０分間でも力を発揮できることを考えると、外すべきではない。基本は【鎌田】【佐野海】を軸とし、誰と組んでも力を発揮できる【守田】は入れたい存在だ。ウィング、シャドーでは、シャドーを中心にトップでもプレーできる器用なアタッカー、【鈴木唯人】を選出したかったが鎖骨の骨折で断念。森保政権後、主力として活躍してきたが、昨年１２月に左膝前十字靭帯を断裂した【南野】は間に合うとみて選んだ。回復に懸けたい。前回大会では浅野拓磨、板倉が負傷中ながら選出。だが、本大会では浅野がドイツ戦で決勝ゴール、板倉はＤＦの要として出場し続けた。

▼【ＦＷ】（３人）上田綺世、小川航基、塩貝健人

【上田】を軸に、直近の所属クラブでの出場は減っているが、ポストプレーや守備面で同じ役割ができる【小川】は必要と考えた。また、【塩貝】はスコットランド戦で上田との２トップを組み、Ａ代表初出場ながらアシストを記録。直近は所属クラブでのプレータイムが減っているが、ゴールへの高い嗅覚に可能性を感じ、“ワンダーボーイ枠”として選出した。

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各ポジションに軸を定めた上で、期待枠の塩貝を除き、控え選手含めて３―４―２―１を軸とした森保ジャパンの戦術に適合している２６人となった。

（綾部 健真）