厚生労働省、「冷静な対応を」呼び掛け クルーズ船で感染確認「ハンタウイルス」について「国内で感染拡大するリスクは低い」

厚生労働省、「冷静な対応を」呼び掛け クルーズ船で感染確認「ハンタウイルス」について「国内で感染拡大するリスクは低い」