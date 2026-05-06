名倉潤、妻・渡辺満里奈と結婚21周年で結婚式ショット披露「仲良しで憧れの夫婦」「今も昔も変わらず素敵」の声
【モデルプレス＝2026/05/06】お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤が5月5日、自身のInstagramを更新。結婚式の写真を公開した。
【写真】57歳人気芸人「幸せ溢れてる」元アイドル妻との21年前の結婚式ショット
名倉は「今日5月5日は21周年結婚記念日です いろんな事もあり、楽しい時もしんどい時も寄り添ってくれた妻に感謝ですこれからもよろしくね」「いつもありがとう」とつづり、21年の結婚記念日を祝福。妻でタレントの渡辺満里奈との結婚式の2ショットを投稿した。また「今日は仕事なので、明日お祝いに2人で食事に行って来ます！」とも記している。
この投稿には「21周年おめでとうございます！」「仲良しで憧れの夫婦です」「幸せのお裾分けですね」「今も昔も変わらず素敵」「幸せ溢れてる」などといった声が寄せられている。
名倉は2005年5月に渡辺と結婚。2007年に長男、2010年6月に長女が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】57歳人気芸人「幸せ溢れてる」元アイドル妻との21年前の結婚式ショット
◆名倉潤、結婚式ショット投稿
名倉は「今日5月5日は21周年結婚記念日です いろんな事もあり、楽しい時もしんどい時も寄り添ってくれた妻に感謝ですこれからもよろしくね」「いつもありがとう」とつづり、21年の結婚記念日を祝福。妻でタレントの渡辺満里奈との結婚式の2ショットを投稿した。また「今日は仕事なので、明日お祝いに2人で食事に行って来ます！」とも記している。
◆名倉潤＆渡辺満里奈のショットに反響
この投稿には「21周年おめでとうございます！」「仲良しで憧れの夫婦です」「幸せのお裾分けですね」「今も昔も変わらず素敵」「幸せ溢れてる」などといった声が寄せられている。
名倉は2005年5月に渡辺と結婚。2007年に長男、2010年6月に長女が誕生した。（modelpress編集部）
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