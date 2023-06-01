Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」、6億突破 自身通算8作目【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEの「僕のこと」が、5月6日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身通算8作目【※】の累積再生数6億回突破作品となった。
【写真】「ゼンジン」昨年夏ライブ！歌い踊るメンバー！ステージショット
週間再生数290.7万回（2,907,445回）を記録。累積再生数は6億113.0万回（601,130,014回）。
【※】Mrs. GREEN APPLEの累積再生数6億回突破ほか作品
「青と夏」、「ダンスホール」、「ケセラセラ」、「ライラック」、「点描の唄（feat. 井上苑子）」、「Soranji」、「インフェルノ」
本作は、「第97回全国高校サッカー選手権大会」の応援歌として書き下ろされた楽曲。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間：2026年4月27日〜5月3日）＞
【写真】「ゼンジン」昨年夏ライブ！歌い踊るメンバー！ステージショット
週間再生数290.7万回（2,907,445回）を記録。累積再生数は6億113.0万回（601,130,014回）。
【※】Mrs. GREEN APPLEの累積再生数6億回突破ほか作品
「青と夏」、「ダンスホール」、「ケセラセラ」、「ライラック」、「点描の唄（feat. 井上苑子）」、「Soranji」、「インフェルノ」
本作は、「第97回全国高校サッカー選手権大会」の応援歌として書き下ろされた楽曲。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間：2026年4月27日〜5月3日）＞