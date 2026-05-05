5月3日、小泉今日子が代表を務める会社「株式会社明後日」がInstagramを更新。かねてから発信してきた政治的メッセージが垣間見える投稿に、共感が広まっている。

「《今日は憲法記念日だ!》という文言とともに、猫が何やら、本をのぞき込んでいる写真が投稿されました。本には『第二章 戦争の放棄』などと書かれており、その隣に『第九条』という文字が見えることから、日本国憲法の本だということがわかります。

愛猫家で知られる小泉さんの、一風変わった投稿ですが、小泉さんとしては、この日を機会に、憲法について考えよう、というメッセージを発信したかったのかもしれません。芸能人の政治的発言は、一部では疎ましがられることもありますが、小泉さんはこれまでも積極的に発信してきました。こうした姿勢は、ファンからはおおむね支持されているようです」（芸能担当記者）

小泉は、かねてから憲法改正に反対するコメントを出してきた。ここ数日の彼女の動向からは、その意識が強くにじみ出ている。

「現在、小泉さんの還暦記念ツアー『KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』が開催されていますが、5月2日、3日の日本武道館での公演では、日本国憲法第9条の条文が流されたことが、大きな話題となりました。開演前DJを務めたミュージシャンの高木完さんが朗読したといいます。アイドルや芸能人で、ここまで直接的な表現に踏み込む人はあまり多くありませんが、こうしたパフォーマンスに対し、SNSでは肯定的な声が多いようです」（同前）

Xでは、

《私たち一般人の何万倍も拡散されます。私も熱烈に支持します。》

《カッコよすぎて鳥肌たった。》

などのコメントが寄せられた。

5月10日、沖縄で千秋楽を迎える今回の全国ツアー。小泉は2月にゲスト出演した『news23』（TBS系）のなかで、『少し休養を期間をいただいて、これから何をするか考える時間を設けてみようかな』と、休養に入ること明かしている。

還暦を迎えたこともあり、小泉にとっては、今回のツアーがひとつの節目となるのだろう。活動を控える前に、自らが世間に伝えたいメッセージを発信しておきたかったのかもしれない。