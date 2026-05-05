◆関西六大学野球春季リーグ戦 ▽第５節１回戦 関大２―４立命大（４日・ほっともっとフィールド神戸）

今秋のドラフト上位候補対決が実現した。立命大・有馬伽久（４年＝愛工大名電）が関大・米沢友翔（４年＝金沢）との左腕対決に勝利した。

ＮＰＢ１２球団の２４人が視察、熱視線を送る中、有馬が意地のピッチングだ。最速１４７キロをマークし、５回まで無失点投球。１点リードの６回に敵失などで逆転を許すが、その後はゼロを並べ、１３４球を投げきり、５安打２失点で完投した。「感覚とすれば、全然良くなかったですけど、四球も多かった（７四死球）し、でも粘れて勝てたので、そこは成長を感じています」と語った。

「今までだと、（今日の調子だと）ズルズルいってしまったと思う」と振り返るが、意識したのは切り替えの早さ。「ランナーを出しても次を抑える。１点与えても２点目は…と（気持ちを）切り替えることが出来た」と語った。調子は悪いながら、イニング間にキャッチボールをして修正を試みるなど手を尽くした。

相手投手からも刺激を受けた。関大・米沢もプロ注目の左腕。「いいピッチャーなので絶対負けたくないと、（登板までの）２週間、ずっと思っていた。勝てたのは良かった」と笑顔をみせた。米沢は８回途中で降板、有馬はエースとしてマウンドを守り抜いた。

ネット裏では日本ハム・栗山英樹ＣＢＯの姿もあった。「いいピッチャーであることは間違いない。（有馬は）大学ジャパンの候補合宿から見ている。これからのどういう課程を踏んで進化するかが楽しみです」と語った。巨人・岸敬祐スカウトは「スピードも出てきたし、いい時の状態に戻りつつある。走者を出しても要所を抑えるなど、勝負感もある」と評価した。

片山正之監督は「（有馬の状態は）７割くらいかな。春先にキャンプでケガして出遅れたけれど、一人でランニングしたりして取り組んでいた。ウチのエースですから代える気はなかった。８回に味方が点取って、９回はギアが変わりましたね」とエースをたたえた。

有馬は「残り全勝で行くしかない。初戦は絶対勝つつもりで」としっかり前を据えた。