新日本プロレス４日の福岡国際センター大会で行われたＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権は、挑戦者のウィル・オスプレイ（３２）、ＨＥＮＡＲＥ（３３）、グレート―Ｏ―カーン組が後藤洋央紀（４６）、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（４３）、ボルチン・オレッグ（３３）組を撃破し第３４代王者に輝いた。

米国・ＡＥＷ所属のオスプレイが４月両国大会で帰還し勢いに乗る「ユナイテッド・エンパイア（ＵＥ）」が、新たにタイトルを獲得した。王者組の連係に苦戦を強いられたＵＥは、孤立したオーカーンが後藤＆ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩの合体技デンジャラスニーブラを浴びてしまう。それでも泥眠（合体式消灯）は走りこんだボルチンにオスプレイがヒドゥンブレードを叩き込んで阻止。決定打を許さない。

さらにＹＯＳＨＩ―ＨＡＨＳＩと１対１になったオーカーンは、エリミネーターをコードブレイカーで切り返されながらも後頭部への王統流二段蹴りで逆転。最後はオーカーンのエリミーターとＨＥＮＡＲＥのパワーボムとオスプレイのヒドゥンブレードを同時発射する合体技「グレートブレイドボム」で３カウントを奪った。

ベルト奪取に成功したオーカーンは試合後のリング上で「次はＫ．Ｏ．Ｂ（Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ＆ＯＳＫＡＲ）を処し、ＩＷＧＰタッグを支配する」とＨＥＮＡＲＥとのコンビでタッグ王座取りを予告。Ｋ．Ｏ．Ｂも挑戦を受諾し、王座戦での激突が決定的となった。