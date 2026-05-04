浅草の老舗『とんかつ ゆたか』が追求する「胃もたれしない軽やかなカツ」の秘密

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浅草のとんかつ店『とんかつ ゆたか』です。

ライター：池田一郎さん“イチ推し”軽やか&ジューシーが見事に共存した老舗のロースかつ

創業時より「胃もたれしない、軽やかなカツ」を追求するロースかつは、その完成度の高さで人々を魅了し続けている。

ロースかつ定食2700円

『とんかつ ゆたか』ロースかつ定食 2700円 手作業で千切りされるみずみずしいキャベツも名脇役

「この軽やかさを実現するためには、必然的に使う素材や調理法が決まってくるんです」と語るのは初代の味を継ぐ3代目。

群馬県産やまと豚の旨みを生かすため、パン粉は国産小麦の食パンを挽いた自家製を使用。そして軽やかな食感を出すために、銅鍋で丁寧に揚げていく。綿実油と風味付けのラードを配合した独自の揚げ油は、一日の中で何度も交換し、常に綺麗な状態を保つのも軽やかさの秘訣だという。

こうして完成するかつは、上質な肉の旨みが染み出し、薄くまとった衣がサクッと解ける。これが老舗揃いの浅草で、長年愛されるとんかつの実力……ぜひ試されたし。

『とんかつ ゆたか』店主 稲吉修さん

店主：稲吉修さん「年配の方でもおいしく食べられる軽やかなとんかつです！」

『とんかつ ゆたか』

浅草『とんかつ ゆたか』

［店名］『とんかつ ゆたか』

［住所］東京都台東区浅草1-15-9

［電話］03-3841-7433

［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）、17時〜20時半（20時LO）

［休日］水・木

［交通］地下鉄銀座線浅草駅8番出口から徒歩5分

池田一郎さんプロフィール／カメラマン鵜澤氏同様、還暦を過ぎてなおロースを求めてやまないとんかつラヴァー。『ゆたか』のほか『洋食・ワインフリッツ』や『とんかつ 燕楽』＠池上も推しかつしている。

「サクッとした揚げ上がりと厚みある肉を噛み締めたときのジューシーな幸福感。総合力抜群な『ザ・とんかつ』！」

撮影／大西陽、取材／星野真琴

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2026年3月号

■おとなの週末2026年5月号は「ぶらり、日本橋」

【画像ギャラリー】『とんかつ ゆたか』の「ロースかつ定食」がコレ！初代の味を継ぐ“軽やか＆ジューシー”な食べ心地（6枚）