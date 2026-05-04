スジボリ堂、「第64回静岡ホビーショー」にて「模型の格言うちわ」の先着プレゼントを実施
【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要
スジボリ堂は、イベント「第64回 静岡ホビーショー」にて「模型の格言うちわ」の先着プレゼントを実施する。
5月16日、17日の一般公開日にて、イベント会場の同社ブースにて商品を購入すると先着で数量限定「模型の格言うちわ」がもらえる。うちわには「買いそびれて後悔するより 積んで後悔せよ」など公式Xで公開されている模型の格言が印字されている。
静岡ホビーショーに出展します！- スジボリ堂 (@sujiborido) April 27, 2026
当日お買い上げの方には、先着順で「模型の格言うちわ」をプレゼント！会場でお待ちしております！
『買いそびれて後悔するより 積んで後悔せよ』https://t.co/OXpJugE3Or#静岡ホビーショー #スジボリ堂 pic.twitter.com/u0bCOVwPZq
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