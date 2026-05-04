口の中に何かを隠している大型犬に「ちょうだい」とお願いしてみたら…？まさかの可愛すぎる展開は記事執筆時点で17.8万回以上再生され、「噛まずに大事にしてたのｗ」「たまらん」といった声が寄せられることとなりました。

【動画：口の中に何かを隠している大型犬→『ちょうだい』と手を差し出すと…丸ごと隠していた『まさかのモノ』】

口の中に何か隠しているワンコ

TikTokアカウント「@aichanfamily77」に投稿されたのは、大型犬の可愛らしい「隠し事」を捉えた、なんとも微笑ましい光景です。

登場したのは、ゴールデンレトリバー「なな」ちゃん。この日、ななちゃんは何やら口を固く結び、少し気まずそうな表情を浮かべていたそうです。どうやら、何かを口の中に隠し持っているようです。

飼い主さんが「ちょうだい？」と手を差し出してみますが、ななちゃんは頑なに拒否！「何も持ってませんけど…？」と言わんばかりにスッとそっぽを向き、必死にとぼけて見せたそうです。

見かねたお母さん犬が…？

なかなか出してくれない、ななちゃん。そこへ強力な助っ人が現れます。

ななちゃんのすぐ横に座っていたのは、お母さん犬の「あい」ちゃん。娘の様子を見かねたあいちゃんは次の瞬間、ななちゃんの頭の上に前足を「ポンッ」と乗せたのです！

その姿はまるで、「こら、隠してないで早く出しなさい」と優しく諭しているかのようです。

ついに出てきた「まさかのモノ」

お母さんの説得が効いたのか、ついに観念したななちゃん。渋々といった様子で口からポロリと出したのは……なんと、大きないちごでした！

驚くべきは、その状態です。長い間隠していたのに、いちごは傷一つない綺麗なまま。大好きなものを噛まずにキープしていた器用さにびっくりすると同時に、愛らしさを感じずにはいられません。

その後、飼い主さんがそのいちごをお母さん犬のあいちゃんに差し出すと、なぜか食べようとしなかったそうです。娘のななちゃんと一緒に食べたかったのかもしれません。最終的に飼い主さんが半分に分けてあげると、仲良くパクッと完食したそうです。

この投稿はTikTokで17.8万回以上再生され、コメント欄には「お母さんの添えられたおててがツボw」「噛まずに口に留めておけるの、すごすぎる」「よしってあげた子、食べないの偉い。2人で食べたかったんだね」といった声が寄せられました。

TikTokアカウント『@aichanfamily77』さまでは、ゴールデンレトリバー親子の日常や心温まるやり取りが投稿されています。2匹の様子に癒されたい方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@aichanfamily77」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。