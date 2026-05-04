「コンビニ兄弟」中島健人の初恋相手役・現役慶応生の仲島有彩って？女優デビュー作「転校生ナノ」でいきなり主演抜擢【注目の人物】
【モデルプレス＝2026/05/04】いま”見逃せない人物を、モデルプレス編集部がピックアップして紹介していく＜注目の人物＞シリーズ。今回はFODオリジナルドラマ「転校生ナノ」（独占配信中）やNHK系ドラマ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」（毎週火曜よる10時〜／NHK ONE：新NHKプラスで同時・見逃し配信予定）で活躍中の若手女優・仲島有彩（なかじま・ありさ／20）にフィーチャーする。
【写真】中島健人の初恋相手役で脚光浴びる新人女優
「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」は、北九州市・門司港にあるコンビニを舞台に繰り広げられるハートフルで愉快なヒューマンドラマ。老若男女をメロメロにしてしまうイケメン店長・志波三彦とその兄でワイルドな風貌をした二彦の一人二役を中島健人が熱演する本作だが、仲島は三彦の初恋の相手・塚原美幌を演じている。
さらに仲島はFODオリジナルドラマ「転校生ナノ」で物語の主人公・ナノ役に抜擢。本作は、ある日クラスに転校してきた謎多き少女・ナノが学校という閉ざされた空間に潜む嘘や秘密に踏み込み、周囲の生徒や教師の隠された本性を暴き出していく物語。原作ドラマは2018年にタイで放送され大ヒットを記録し、シーズン2からはNetflixにて世界配信された。日本版リメイクとなる本作は、堤幸彦、熊切和嘉、ユ・ヨンソン、畑中みゆきといった監督陣がオムニバス形式で異なる6つのエピソードを展開していく。
仲島は本作でドラマ初挑戦にして主演に抜擢された。エピソード1の監督であり、これまで「TRICK」シリーズや「SPEC」シリーズなど数多くの名作ドラマを手掛けた堤幸彦は「主演の仲島有彩さんの“ナノっぷり”は特筆に値する」と称賛のコメントを寄せている。
― 本作で女優デビューながら主演も務められたということで、出演が決まったとき、そして初めてカメラの前に立ったときはどのような思いが湧き上がりましたか？
仲島：主演が決まった時は、ワクワクと共に、タイ版が世界的に愛される作品だからこそ、大きな責任感やプレッシャーがありました。
― 世界的ヒットとなったタイドラマ「転校生ナノ」の日本版リメイクという注目度の高い作品に出演するにあたり、本番までにどのような準備をして挑みましたか？現在慶応義塾大学に在籍されているとのことで、学業との両立で大変だったことがあれば教えてください。
仲島：原作のナノの歩き方や笑い方、目線の動きなどを何度も見て研究しました。学業との両立については、撮影期間授業に出席できないので、その分期末テストの勉強を頑張るのにかなり苦労しました。
― “謎の転校生”ナノとご自身との共通点があれば教えてください。
仲島：共通点と言えるかは分かりませんが、ナノを通して自分自身も人の細部にまで注目するようになったかなと思います。話のペースや目の動きから「これは本心なのか？」など考えるようになりました。良い意味でも悪い意味でも感受性は豊かになったと思います。
― 今回、ナノを演じたことでご自身に訪れた変化や成長を感じた部分をお聞かせください。
仲島：今までドラマや映画は、ストーリーを楽しむために見ていましたが、お芝居をやったことで役者さんの言葉の言い回し方、目線、手先など、細部まで注目して見るようになりました。また、ナノを通してさまざまな役者さんとお会いすることができ、それぞれの役者さんから俳優のあり方を吸収することができました。
― 中島健人さん演じる主人公の初恋相手で、母からネグレクト被害にあっていた高校生・塚原美幌役を演じられていますが、演じる上で大切にしたことやこだわった部分をお聞かせください。
仲島：美幌の希望を持ち続ける強さで、視聴者の方を少しでも元気づけられたらと思って演じています。みつくんを引っ張っていくお姉さんのような、一方で彼氏のことが本当に大好きで、会えない時間があっても、ずっと希望を忘れない美幌を演じました。
― これから女優として描いている理想像や、演じてみたい役柄があれば教えてください。
仲島：桐谷美玲さんのように、女優さんだけでなくモデルやキャスターなど、マルチに活動していきたいです。また、法律を学んでいるので弁護士や検察の役をやってみたいですし、逆にヤクザや半グレの役もやってみたいなと思います。
Q1.デビューのきっかけは？
横浜中華街で友達と食べ歩きをしているときにスカウトしていただいたことがきっかけです。
Q2.好きな食べ物／嫌いな食べ物
好きなものは魚、フルーツ、練り梅、嫌いなものはネギです。
Q3.好きなタイプ
真面目な人
Q4.好きな言葉
あなたらしく輝いてね
Q5.これだけは他の人に負けない！
タイのナノを見た回数
Q6.自分にキャッチコピーをつけるとしたら？その理由は？
楽観的な心配性
普段はなんとかなると思っているのですが、ギリギリになるとすごく心配になって1人で焦っているから
Q7.スタイルキープのためにやっていること
干し芋、フルーツを食べる、運動をする
Q8.最近ハマっていることは？
アップルパイを作ること
Q9.最近した初体験
ダイビング
Q10.今、一番会いたい人
桐谷美玲さん
Q11.今、最も情熱を注いでいること
Netflixで配信されている日本の映画を全て見ること、読書
Q12.今、悩んでいること
写真の上手な撮り方を試行錯誤してます。
Q13.悲しみを乗り越えた方法
悲しいことや悩みごとがあった時は、私の尊敬している人の言葉で「色々悩むことあるけど悩むことを悩まないで、こんなに色々考えている私って素敵と思いな」という言葉を聞いてから、あまり溜め込まなくなりました。
Q14. 今後チャレンジしたいこと
外国での撮影がしてみたいです。
Q15.夢を叶える秘訣
どんな経験も自分のためだと思ってさまざまなことに挑戦する！
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
2005年9月30日生まれ、神奈川県出身。現在は慶應義塾大学法学部に通う。高校時代に横浜中華街でスカウトされ、現在の事務所に所属し芸能界へ。2026年、FODオリジナルドラマ「転校生ナノ」で主演デビューを果たすと、NHK系ドラマ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」にも出演し、今後の活躍が期待される。
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◆人気海外ドラマ日本版主演で女優デビュー＆中島健人の初恋相手役で話題の仲島有彩って？
「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」は、北九州市・門司港にあるコンビニを舞台に繰り広げられるハートフルで愉快なヒューマンドラマ。老若男女をメロメロにしてしまうイケメン店長・志波三彦とその兄でワイルドな風貌をした二彦の一人二役を中島健人が熱演する本作だが、仲島は三彦の初恋の相手・塚原美幌を演じている。
さらに仲島はFODオリジナルドラマ「転校生ナノ」で物語の主人公・ナノ役に抜擢。本作は、ある日クラスに転校してきた謎多き少女・ナノが学校という閉ざされた空間に潜む嘘や秘密に踏み込み、周囲の生徒や教師の隠された本性を暴き出していく物語。原作ドラマは2018年にタイで放送され大ヒットを記録し、シーズン2からはNetflixにて世界配信された。日本版リメイクとなる本作は、堤幸彦、熊切和嘉、ユ・ヨンソン、畑中みゆきといった監督陣がオムニバス形式で異なる6つのエピソードを展開していく。
仲島は本作でドラマ初挑戦にして主演に抜擢された。エピソード1の監督であり、これまで「TRICK」シリーズや「SPEC」シリーズなど数多くの名作ドラマを手掛けた堤幸彦は「主演の仲島有彩さんの“ナノっぷり”は特筆に値する」と称賛のコメントを寄せている。
◆仲島有彩「転校生ナノ」日本版主演で女優デビュー「大きな責任感やプレッシャーがありました」
― 本作で女優デビューながら主演も務められたということで、出演が決まったとき、そして初めてカメラの前に立ったときはどのような思いが湧き上がりましたか？
仲島：主演が決まった時は、ワクワクと共に、タイ版が世界的に愛される作品だからこそ、大きな責任感やプレッシャーがありました。
― 世界的ヒットとなったタイドラマ「転校生ナノ」の日本版リメイクという注目度の高い作品に出演するにあたり、本番までにどのような準備をして挑みましたか？現在慶応義塾大学に在籍されているとのことで、学業との両立で大変だったことがあれば教えてください。
仲島：原作のナノの歩き方や笑い方、目線の動きなどを何度も見て研究しました。学業との両立については、撮影期間授業に出席できないので、その分期末テストの勉強を頑張るのにかなり苦労しました。
― “謎の転校生”ナノとご自身との共通点があれば教えてください。
仲島：共通点と言えるかは分かりませんが、ナノを通して自分自身も人の細部にまで注目するようになったかなと思います。話のペースや目の動きから「これは本心なのか？」など考えるようになりました。良い意味でも悪い意味でも感受性は豊かになったと思います。
― 今回、ナノを演じたことでご自身に訪れた変化や成長を感じた部分をお聞かせください。
仲島：今までドラマや映画は、ストーリーを楽しむために見ていましたが、お芝居をやったことで役者さんの言葉の言い回し方、目線、手先など、細部まで注目して見るようになりました。また、ナノを通してさまざまな役者さんとお会いすることができ、それぞれの役者さんから俳優のあり方を吸収することができました。
◆仲島有彩「コンビニ兄弟」で中島健人の初恋相手役好演
― 中島健人さん演じる主人公の初恋相手で、母からネグレクト被害にあっていた高校生・塚原美幌役を演じられていますが、演じる上で大切にしたことやこだわった部分をお聞かせください。
仲島：美幌の希望を持ち続ける強さで、視聴者の方を少しでも元気づけられたらと思って演じています。みつくんを引っ張っていくお姉さんのような、一方で彼氏のことが本当に大好きで、会えない時間があっても、ずっと希望を忘れない美幌を演じました。
― これから女優として描いている理想像や、演じてみたい役柄があれば教えてください。
仲島：桐谷美玲さんのように、女優さんだけでなくモデルやキャスターなど、マルチに活動していきたいです。また、法律を学んでいるので弁護士や検察の役をやってみたいですし、逆にヤクザや半グレの役もやってみたいなと思います。
◆仲島有彩をもっと知る一問一答
Q1.デビューのきっかけは？
横浜中華街で友達と食べ歩きをしているときにスカウトしていただいたことがきっかけです。
Q2.好きな食べ物／嫌いな食べ物
好きなものは魚、フルーツ、練り梅、嫌いなものはネギです。
Q3.好きなタイプ
真面目な人
Q4.好きな言葉
あなたらしく輝いてね
Q5.これだけは他の人に負けない！
タイのナノを見た回数
Q6.自分にキャッチコピーをつけるとしたら？その理由は？
楽観的な心配性
普段はなんとかなると思っているのですが、ギリギリになるとすごく心配になって1人で焦っているから
Q7.スタイルキープのためにやっていること
干し芋、フルーツを食べる、運動をする
Q8.最近ハマっていることは？
アップルパイを作ること
Q9.最近した初体験
ダイビング
Q10.今、一番会いたい人
桐谷美玲さん
Q11.今、最も情熱を注いでいること
Netflixで配信されている日本の映画を全て見ること、読書
Q12.今、悩んでいること
写真の上手な撮り方を試行錯誤してます。
Q13.悲しみを乗り越えた方法
悲しいことや悩みごとがあった時は、私の尊敬している人の言葉で「色々悩むことあるけど悩むことを悩まないで、こんなに色々考えている私って素敵と思いな」という言葉を聞いてから、あまり溜め込まなくなりました。
Q14. 今後チャレンジしたいこと
外国での撮影がしてみたいです。
Q15.夢を叶える秘訣
どんな経験も自分のためだと思ってさまざまなことに挑戦する！
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
◆プロフィール
2005年9月30日生まれ、神奈川県出身。現在は慶應義塾大学法学部に通う。高校時代に横浜中華街でスカウトされ、現在の事務所に所属し芸能界へ。2026年、FODオリジナルドラマ「転校生ナノ」で主演デビューを果たすと、NHK系ドラマ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」にも出演し、今後の活躍が期待される。
【Not Sponsored 記事】