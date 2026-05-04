◆米大リーグ パドレス―ホワイトソックス（３日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が３日（日本時間４日）、敵地・パドレス戦に「２番・一塁」で先発出場。２試合ぶりとなる１４号に期待がかかる中、６回の第３打席までは無安打となっている。

この日は先発右腕キャニングから初回１死の第１打席で左飛、３回１死の第２打席は中飛に倒れると、第３打席は２点を追う６回先頭。左腕モレホンに対し、２ボール２ストライクからの５球目、外角のスライダーを見逃してボール判定となったが、捕手フェルミンが“ロボット審判”こと「自動ストライク・ボール判定システム」（ＡＢＳ）によるチャレンジを要求。判定がストライクに覆り、見逃し三振となった。

村上は前日２日（同３日）終了時点でメジャー単独トップの１３本塁打だったが、この日１３号２ランを放ったジャッジ（ヤンキース）に現時点で並ばれている。

今カードは１日（同２日）の初戦で、２回に１３号３ラン。この一発はＭＬＢでの日本人選手通算１０００号というメモリアルアーチだった。１９９８年に野茂英雄（ドジャース）が同１号を放って以来、２８年でたどり着いた。