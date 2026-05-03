「中谷潤人の評価が一段上がった」井上尚弥を最も苦しめた12ラウンド──頂上決戦が残した真実

井上と中谷の頂上決戦は、ハイレベルな技術戦となった(C)産経新聞社

5月2日、ボクシングの世界スーパーバンタム級統一王者の井上尚弥（大橋）が、4団体のベルトを懸けて、世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦。3-0の判定勝ちを収めた。この試合を識者はどう見たのか。ロンドン五輪ボクシング・フライ級日本代表であり、井上が「第二の師匠」として慕う、須佐勝明氏が頂上決戦を読み解く。

【画像】世界興奮！井上尚弥vs中谷潤人が繰り広げた珠玉の攻防を厳選ショットで見る

◆ ◆ ◆

一言で言うと、中谷潤人という選手の評価が、また一段と上がる試合でした。率直な感想として、それがまず頭に浮かびました。

序盤は井上尚弥選手が圧倒的なスピードとフェイント、そして距離感で完全に支配していました。中谷選手の体重を後ろ寄りにさせるような絶妙なプレッシャーをかけ続けて、前でのボクシングをさせない。これは明らかに作戦として機能していたと思います。

ところが中盤、7ラウンド、8ラウンドあたりから流れが変わってきました。中谷選手が前に出始めて、主導権を取ってもいいぐらいのラウンドが何度もあった。今まで井上選手の試合で、後半にこれほど苦しむ場面はなかった。それだけ中谷選手の底力というものを見せつけられた試合だったと思います。

お互い、打ち終わりのカウンターを徹底的に警戒していました。井上選手が右ボディを打ったところに、中谷選手が左フックを合わせにくるシーンが何度かあった。ああいう一瞬の隙に仕留めにくる怖さが中谷選手にはある。だからお互いが慎重になって、パンチの応酬の時間が少ない技術戦になっていきました。判定まで両者がある程度余力を残していたのも、そういった駆け引きの産物だったと思います。

3-0の判定という結果については、妥当だと思います。序盤から中盤にかけて井上選手がしっかりポイントを積み上げていた。後半は確かに中谷選手に押される場面もありましたが、井上選手はそこで無理をしないで12ラウンドを戦い切った。相手のパンチをしっかりリスペクトしながら、ポイントを積み上げていく。そういう勝ち方だったと思います。