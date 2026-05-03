プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）が中谷潤人（28＝M.T）を3―0の判定で破った東京ドームでの防衛戦から一夜明けた3日、横浜市内の所属ジムで会見した。井上尚はWBC世界バンタム級タイトルマッチで初防衛に成功した弟の王者・井上拓真（30＝大橋）と並んで会見。5階級制覇を狙った井岡一翔（37＝志成）を判定で退けた弟の試合の感想を求められ、「控え室でアップしているときに、ホン